Occam Agencia Digital abre una nueva línea de negocio: desarrollo de videojuegos con tecnología blockchain

La empresa madrileña Occam Agencia Digital lanza una nueva línea de negocio basada en el desarrollo de videojuegos con implementación de la tecnología blockchain. Fruto de su experiencia en las redes de Ethereum, Polygon y Binance, ayudará a las empresas y usuarios en el desarrollo de videojuegos con sistemas Play to Earn, NFTs, metaversos, desarrollos 2D y 3D e integración con Metamask y Wallet Connect

La compañía Occam Agencia Digital abre una nueva línea de negocio orientada al desarrollo de videojuegos con tecnología blockchain. Es la primera empresa española en implementar el desarrollo de esta industria a través de la cadena de bloques. Su objetivo es construir sistemas Play to Earn o agregar valor a los juegos haciendo que los assets o activos sean NFTs (Non Fungible Tokens). La iniciativa ya ha sido puesta en marcha y se espera contribuir al desarrollo y la evolución del fenómeno Gaming 3.0 en los próximos años.



Los videojuegos son una industria tradicional cuya trayectoria ha sido progresiva. Primero, el Gaming 1.0, un término utilizado para hacer referencia a los jugadores que participaban por el puro placer de disfrutar. Sirva de ejemplo el famoso Buscaminas.



Después, llegó la filosofía del Gaming 2.0 basada en los juegos Freemium, donde el jugador podía instalarse el juego de manera gratuita y pagar para conseguir nuevas armas, objetos, ropa, etc. Fortnite es un buen ejemplo de ello.



Ahora, las miradas están puestas en el Gaming 3.0, marcado por el modelo Play to Earn, donde los jugadores pueden ganar dinero en forma de NFTs, tokens o criptomonedas. Axie Infinity se ha convertido en todo un referente.



En este contexto, la implementación de la nueva línea de negocio de Occam Agencia Digital forma parte de este último modelo de la industria, ya que ayuda a las empresas y usuarios a crear el producto idóneo con un nuevo enfoque:



• Desarrollo de videojuegos con blockchain para construir un sistema Play to Earn.



• Implementación y conversión de assets en NFTs que agregan valor al juego.



• Desarrollo de videojuegos 2D o 3D para PC, MAC, Android, iOS y consolas.



• Desarrollo de videojuegos con sistema multijugador e incluso cross play.



• Integración con ecosistemas de dApps populares: Wallet Connect y Metamask.



Con este nuevo modelo de desarrollo, la compañía pone al alcance de las empresas y usuarios los beneficios que la blockchain ofrece en la industria de los videojuegos. Es el resultado de la evolución de los engranajes y agentes que le permiten funcionar en el ecosistema 3.0: desde el desarrollo de metaversos o entornos virtuales 3D para interactuar con assets tokenizados, y la creación de NFTs de gran valor para los jugadores, hasta la integración de los videojuegos con los ecosistemas de dApps más conocidos a nivel global.



Es una nueva realidad en la que los videojuegos ya no son un simple lugar de entretenimiento, sino una oportunidad para invertir en activos digitales basados, en su mayoría, en los estándares de la blockchain de Ethereum. La experiencia tecnológica de Occam Agencia Digital no solo pasa por esta red, sino también por otras cadenas potenciales como Polygon y Binance.

El desarrollo de videojuegos con tecnología blockchain en Occam es un proceso en el que se hace partícipe a las empresas en todo momento, desde el diseño y el desarrollo del videojuego, hasta la implementación de las funcionalidades necesarias para monetizarlo.







