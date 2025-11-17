Una app ayuda a conocer en tiempo real la calidad de vida de las personas con cáncer de pulmón

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Recoger en tiempo real información sobre la calidad de vida sociosanitaria de las personas con cáncer de pulmón. Este es el objetivo de la app lalaby-Lung desarrollada por un equipo multidisciplinar de la Universitat Politècnica de València (UPV) --Instituto ITACA, grupo BDSLab-- y evaluada en el Hospital Universitario Doctor Peset de València (Fundación Fisabio).

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, el equipo de la UPV, el Hospital Universitario Doctor Peset y la Fundación Fisabio ha presentado este lunes sus últimos avances.

Lalaby-Lung recoge información sobre el paciente utilizando únicamente su propio móvil, sin necesidad de dispositivos adicionales. Para ello, incluye cuestionarios clínicos y captura de forma automática datos de los sensores del teléfono. De esta forma, combina la percepción de los y las pacientes con registros objetivos para ofrecer una visión continua y fiable de su calidad de vida.

Mientras, para el seguimiento de cada paciente, el personal médico de Oncología accede a un portal web que muestra, de forma gráfica, tendencias en indicadores derivados tanto de sensores (pasos, movimiento, distancia, número de llamadas, nivel de ruido y de luz, uso de pantalla, volumen de datos) como de cuestionarios (calidad de vida global, estado funcional, sintomatología general y específica, calidad del sueño, etc.).

Además, lalaby-Lung permite definir alarmas -por ejemplo, cuando la calidad de vida global cae por debajo de un umbral- y señalar hitos importantes en el tratamiento, como ciclos de quimioterapia o pautas de administración de un fármaco, y observar su impacto en el tratamiento.

"Nuestro objetivo es disponer de una herramienta estable, útil y poco intrusiva que ayude a personalizar la atención oncológica. Con lalaby-Lung aspiramos a anticipar cambios relevantes en la calidad de vida y a apoyar la toma de decisiones clínicas", señala en un comunicado la investigadora principal del proyecto en la UPV, Sabina Asensio-Cuesta.

En consulta, antes de iniciar el tratamiento, cada paciente se instala la app en su móvil. Para facilitar su uso, el equipo ofrece una breve formación, un manual paso a paso y una hoja de información al participante. "La participación es totalmente voluntaria y puede interrumpirse en cualquier momento a criterio del paciente", apunta Inmaculada Maestu, jefa del servicio de Oncología del Hospital Universitario Doctor Peset de València e investigadora de Fisabio.

DE LA PRUEBA DE CONCEPTO A UN PILOTO CON 100 PACIENTES

Lalaby-Lung comenzó en 2018 con una prueba de concepto en la que colaboraron dos pacientes durante seis semanas, que confirmó la viabilidad técnica y de uso. Posteriormente, el equipo UPV-Hospital Dr.Peset-Fisabio llevó a cabo pruebas con otros diez pacientes, que permitieron validar la app y mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario.

La financiación que se ha obtenido del Programa de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades permitirá seguir trabajando en el proyecto y ofrecer la posibilidad de participación a 100 pacientes más hasta 2027.

"Para este proyecto, hemos desarrollado una nueva interfaz que se inspira en el 'Árbol de la Vida' e incorpora elementos visuales de la región de Valencia (naranjos y limoneros), con paletas de color que evocan el mar, la luz y el cielo. El objetivo es favorecer un entorno sereno y cercano que facilite el uso cotidiano de la app", concluye Sabina Asensio-Cuesta.

Lalaby-Lung es una aplicación móvil para el seguimiento en tiempo real de la calidad de vida en personas con cáncer de pulmón. Combina cuestionarios clínicos validados con fenotipado digital a partir de sensores del teléfono e incluye un cuadro de mandos para profesionales que facilita el seguimiento longitudinal y la detección temprana de cambios significativos.