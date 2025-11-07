El Consell concede más de 5 millones en ayudas para potenciar talento, transferencia de I+D+i e innovación. En la imagen, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. - GENERALITAT VALENCIANA

El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y por medio del Ivace+i Innovación, ha concedido más de 5 millones de euros en ayudas para promover el talento, impulsar la transferencia de I+D+i hacia el tejido productivo e incentivar el desarrollo de innovación empresarial, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Los fondos concedidos se corresponden con los programas de Asimilación de Tecnologías Avanzadas, que han arrancado este mismo ejercicio, y con el de Promoción del Talento, que se articula en torno a cuatro líneas de subvención que potencian la cooperación entre las esferas científica y empresarial y promueven la incorporación de personal técnico e investigador en el sistema productivo, ha agregado la Generalitat.

"Nuestro objetivo es ayudar a las empresas de la Comunitat Valenciana a mejorar su competitividad gracias al desarrollo de proyectos en colaboración con otros agentes del ecosistema y a la implementación de tecnologías de vanguardia que optimicen sus procesos", ha expuesto la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

El programa de Promoción del Talento copa la mayor parte de los fondos asignados, 4,36 millones de euros que en su mayor parte se destinan a financiar la figura de los agentes de innovación. "Se trata de una red de especialistas en I+D+i que tiene la misión de conectar los desafíos y necesidades de nuestro tejido productivo con los proyectos que desarrollan las universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos", ha señalado Cano.

En total, se han destinado 2,23 millones de euros para costear la contratación de 18 agentes de innovación. De estos, un tercio se corresponde con renovaciones y el resto con nuevas plazas.

La Generalitat ha asegurado que así, la red que impulsa la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnologías experimentará "un notable incremento, empujada también por la incorporación de los primeros siete agentes de proximidad".

Para poner en marcha esta nueva línea de ayudas, que se ha creado este año para impulsar la I+D+i en las áreas de industriales y los municipios rurales, Ivace+i Innovación ha concedido alrededor de 900.000 euros con los que se sufragará la labor de estos siete técnicos hasta finales de 2027.

A través de este mismo programa, también se apoyará a las empresas de la Comunitat Valenciana que requieran incorporar personal técnico e investigador para desarrollar proyectos de innovación. En este caso, se respaldará la contratación de 13 especialistas, con un importe aproximado de 600.000 euros.

La convocatoria impulsa la formación avanzada del capital humano, financiando doctorados directamente relacionados con proyectos de I+D+i desarrollados en el seno de sus propias empresas, ha detallado la Generalitat. En este caso, serán 14 los beneficiarios de estas ayudas, que pretenden incentivar la inversión en innovación en el sector privado mediante la especialización de sus plantillas con un importe aproximado de 640.000 euros.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS

La administración autonómica ha resaltado además que con el foco también situado sobre las empresas, la entidad dependiente de la Conselleria de Innovación ha resuelto un nuevo programa de ayudas para impulsar el desarrollo de innovaciones basadas en la implementación de tecnologías avanzadas como, por ejemplo, la Inteligencia Artificial, big data o la realidad virtual o aumentada.

En esta primera edición se han concedido más de 700.000 euros en ayudas, que permitirán activar cinco iniciativas de I+D+i en las que colaboran tanto pymes como grandes empresas. En total, los fondos públicos alcanzarán a 11 mercantiles de distintos sectores de actividad.

La convocatoria en concurrencia competitiva para el desarrollo y fortalecimiento del sistema valenciano de la innovación, que impulsa Ivace+i, cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que a través del programa Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027, aporta el 60 por ciento del presupuesto.