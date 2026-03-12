Identifican un regulador genético directamente implicado en el mecanismo de una enfermedad neuromuscular rara

Archivo - Bargiela y Artero - INCLIVA - Archivo

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, ha mostrado resultados prometedores para el tratamiento de la distrofia miotónica tipo 1 (DM1) al identificar un miRNA --pequeño regulador genético que modula la expresión de genes a nivel del ARN-- que está directamente relacionado con la causa primaria de la enfermedad, según ha informado el instituto sanitario en un comunicado.

La DM1 es una enfermedad neuromuscular rara, de origen genético, que afecta a una de cada 10.000 personas en el mundo. Tiene unas características clínicas muy heterogéneas, afectando a numerosos órganos y funciones --como la muscular, respiratoria, cardíaca, gastrointestinal y cognitiva--, y reduciendo la calidad y tiempo de vida de los pacientes.

Esta patología, aunque es más prevalente en adultos, también presenta formas clínicas pediátricas. Actualmente solo se dispone de fármacos paliativos para reducir el impacto de algunos de sus síntomas, han indicado las mismas fuentes.

La investigación, cuyos resultados se han publicado recientemente en Molecular Therapy Nucleic Acids, ha sido desarrollada por los doctores Ariadna Bargiela, Rubén Artero y Manuel Pérez Alonso, del Grupo de Genómica Traslacional Humana de Incliva-Universitat de València (BIOTECMED) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), del Instituto de Salud Carlos III.

"En trabajos anteriores habíamos descrito que MSI2 representaba una diana terapéutica para el tratamiento de la distrofia miotónica tipo 1. Esta proteína se encuentra aumentada en la enfermedad. Por medio de diferentes estrategias, incluidas oligonucleótidos antisentido (pequeñas moléculas de DNA y/o RNA sintético que se unen de forma específica a un RNA dentro de la célula bloqueando su función), habíamos demostrado que su inhibición era suficiente para revertir fenotipos asociados con la atrofia muscular, un síntoma que afecta a los pacientes y cuya causa molecular no estaba clara hasta la fecha", ha explicado la doctora Ariadna Bargiela.

Y ha añadido: "Lo que buscábamos con este trabajo era encontrar las causas por las que MSI2 estaba aumentado en DM1, ya que, de esa forma, se generaban nuevas dianas terapéuticas sobre las que actuar para reducir MSI2. Además, en este caso, conseguimos llegar a la identificación de la causa primaria de dicha desregulación, que es el gen DMPK, donde se encuentra la mutación responsable de la enfermedad".

En este estudio se analiza cómo el microRNA miR-107 participa en la patogénesis de la DM1. Los autores muestran que miR-107 reprime DMPK al mismo tiempo que DMPK mutante con repeticiones CUG lo secuestra y reduce su actividad. Esto provoca la activación de MSI2 y la inhibición de miR-7, formando un eje miR-107 - MSI2 - miR-7 que impulsa la atrofia muscular.

El trabajo emplea modelos celulares de pacientes, análisis de expresión y manipulación experimental de estos reguladores para demostrar su impacto funcional. En conjunto, el trabajo revela un nuevo mecanismo molecular y apunta a que recuperar miR-107 podría tener un potencial terapéutico. El grupo de investigación continúa trabajando desde una perspectiva traslacional en el desarrollo de oligonucleótidos antisentido contra MSI2 como estrategia terapéutica.

El estudio ha obtenido financiación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través del proyecto PI21/00311 y un contrato Miguel Servet (CP24/00016) concedidos a la doctora Bargiela y de la Generalitat Valenciana mediante los proyectos PROMETEO/2020/081 y CIPROM/2023/22 de los cuales el doctor Artero es investigador principal.

Parte del equipamiento empleado en este trabajo ha sido financiado por la Generalitat Valenciana y cofinanciado con fondos del Fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (OP ERDF of Comunitat Valenciana 2014-2020).