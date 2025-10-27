Itene desarrollará sistemas de biosensado para detectar bacterias críticas en alimentación en menos de una hora

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Itene está desarrollando soluciones analíticas "pioneras y transversales" para la detección y cuantificación temprana de bacterias patogénicas en alimentos y en toda su cadena de valor, según ha informado el centro en un comunicado.

A través de la creación de un biosensor, "el proyecto AGROSENS ofrece una solución para la detección rápida --en menos de una hora-- de parámetros microbiológicos críticos a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria", han indicado las mismas fuentes. Lo que incluye matrices como pienso y productos destinados a alimentación animal, superficies o producto fresco y elaborado para consumo humano.

El proyecto AGROSENS, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) con fondos FEDER, se ejecuta desde junio de 2025 hasta junio de 2026. Su objetivo es la detección temprana y de análisis 'in situ' tanto de Listeria monocytogenes y Salmonella spp., como de sus serotipos clave, con el fin de establecer métodos de screening rápido y mejorar el control microbiológico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria.

Desde Itene han manifestado que la contaminación de los alimentos "se ha consolidado como uno de los principales desafíos para la seguridad alimentaria a nivel global". Particularmente, en España, en la última década se ha observado una tendencia al alza con relación al número de notificaciones y la aparición de brotes debido a la presencia de contaminantes en alimentos, especialmente aquellos de origen biológico.

Este aumento se debe principalmente a la proliferación de los microorganismos como consecuencia del aumento de las temperaturas generadas por el cambio climático, la intensificación de la producción ganadera y agricultura necesaria para satisfacer la creciente demanda de alimentos, así como el aumento de las resistencias antimicrobianas, han indicado.

En este contexto, las nuevas tecnologías se convierten en uno de los "aliados clave" para avanzar en la detección y respuesta temprana ante alertas sanitarias. "El uso de herramientas ágiles y eficientes permite actuar con rapidez ante brotes, minimizar riesgos y proteger la integridad del sistema agroalimentario", han insistido.