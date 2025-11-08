Nace Colibri Biomed, spin off de la UPV para facilitar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 1 - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) suma una nueva spin off a su ecosistema emprendedor e innovador con Colibri Biomed, una empresa "pionera en Europa" cuyo objetivo principal es facilitar la calidad de vida y bienestar de las personas con diabetes tipo 1.

Para ello, Colibri Biomed trabaja en el desarrollo de una bomba totalmente automatizada de insulina que simplifique las rutinas diarias de las personas con diabetes tipo 1, ya que los sistemas que existen actualmente el mercado requieren de "mucha intervención" del paciente y a lo largo de todo el día --cuando tiene que comer, a la hora de hacer ejercicio, entre otras--, ha señalado la institución académica en un comunicado.

El CTO de Colibri Biomed e investigador del ai2 de la UPV, José Luis Díez, ha explicado que, con esta nueva bomba de insulina, su objetivo es las personas con diabetes "se olviden en gran medida de su enfermedad, liberarles de esa presión mental que supone todas esas decisiones que tienen que tomar a lo largo del día, que son muchísimas, incluso si usan actualmente sistemas automáticos de infusión de insulina".

"Lo que queremos es que el paciente intervenga solo en la medida en que lo desee hacer, encontrando el balance buscado entre control glucémico y calidad de vida. Nuestro sistema está diseñado para que pueda funcionar como un plug & play, te lo pones y el sistema va bombeando insulina conforme lo necesita sin más información que las medidas de glucosa", ha puntualizado.

Además, el sistema ideado por Colibri Biomed destaca también por un componente de seguridad que "no tiene ningún otro dispositivo del mercado, que permitirá evitar los fallos que pueden causar la oclusión de la insulina". "Nuestro objetivo es facilitar la vida todo lo que se pueda a las personas con diabetes de una forma lo más segura posible", ha indicido Díez

La bomba de insulina de Colibri Biomed se basa en un algoritmo de control patentado para lograr un sistema completamente automatizado de administración de insulina. Este algoritmo automatiza la dosificación de insulina en tiempo real a partir de las lecturas de glucosa, sin necesidad de intervención manual, incluso durante las comidas y la actividad física.

"DETECTA CUALQUIER OBSTRUCCIÓN O ANOMALÍA"

Al respecto, el CSO de Colibri Biomed e investigador también del ai2 UPV, Jorge Bondia, ha detallado que esto significa que el paciente "no tiene que estimar los hidratos de carbono en cada comida, ni informar sobre actividad física". "Para hacer más seguro el control de la administración de insulina, un nuevo sensor detecta cualquier obstrucción o anomalía en el flujo del sistema, optimizando así la terapia y el tratamiento", ha agregado.

La puesta en marcha de esta nueva spin off es fruto de más de 25 años de investigación de un grupo del Instituto ai2 de la UPV, liderado por José Luis Díez y Jorge Bondia, y del proyecto Prisma, financiado por el programa Horizon Europe - EIC Transition Open, en el que participaron también los investigadores del ai2-UPV.

Junto a los investigadores del ai2 UPV, forman parte también de Colibri Biomed un equipo de expertos de la Startup Builder Day One SRL (Italia), antiguos socios del proyecto Prisma, en particular Paolo De Stefanis (CEO), Guido Panfili, Agnese Denzi y Leonardo Molinari, que aportarán a Colibri Biomed su dilatada experiencia empresarial.

"TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO EN BIENESTAR"

El rector de la UPV, José Capilla, ha destacado que esta nueva empresa "demuestra el enorme impacto que puede tener la ciencia cuando se aplica al servicio de las personas". "Desde la UPV investigamos para transformar el conocimiento en bienestar, y Colibri Biomed es un claro ejemplo de cómo la innovación universitaria puede mejorar la vida de millones de pacientes en todo el mundo", ha enfatizado.

Igualmente, Capilla ha subrayado la relevancia de las spin-offs como vehículo de transferencia tecnológica y motor de cambio social. "Nuestro compromiso es seguir apoyando el emprendimiento científico desde la universidad. Cada nueva empresa nacida de nuestros laboratorios representa una oportunidad para crear valor, empleo y soluciones reales que acercan la ciencia a la ciudadanía", ha subrayado.

Con Colibri Biomed, la UPV suma ya 31 spin-offs activas, de las cuales 23 cuentan con participación directa de la institución. Este crecimiento "consolida a la universidad como referente nacional en emprendimiento científico y refuerza su modelo de transferencia de conocimiento al tejido productivo, basado en la excelencia investigadora y la colaboración con empresas tecnológicas", ha destacado.