El sector químico valenciano lanza un programa de formación en IA

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana (Quimacova) ha puesto en marcha un programa de formación especializado en tecnologías emergentes, con el objetivo de acercar la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones al tejido industrial químico.

Estas formaciones, ofrecidas de manera gratuita, ponen al alcance de los profesionales del sector herramientas prácticas para afrontar con éxito los retos de la transformación digital, explica la entidad.

Entre los contenidos del programa formativo destaca un curso presencial "pionero" que mostrará cómo la IA se puede aplicar de forma práctica en la industria química. Abordará desde el uso de sistemas de visión artificial para el control de calidad y la trazabilidad hasta soluciones de automatización y mejora de procesos, ofreciendo a las empresas una hoja de ruta clara para incorporar estas tecnologías emergentes.

Las formaciones están orientadas a profesionales del sector químico que buscan aplicar la innovación en sus plantas y procesos. Durante las sesiones se mostrará cómo tecnologías como los sensores y el análisis de datos en tiempo real permiten optimizar la producción, mejorar la eficiencia y avanzar hacia una industria más conectada.

Con esta iniciativa, organizada por Formaquim en colaboración con Nunsys, Quimacova reafirma su compromiso con la capacitación continua y la incorporación de tecnologías disruptivas que garanticen un sector químico más innovador, sostenible y competitivo.

"Desde Quimacova trabajamos para que el sector químico valenciano esté preparado para los retos del presente y del futuro. Acercar tecnologías como la inteligencia artificial, la visión artificial o el IoT permite a nuestras empresas optimizar procesos, mejorar su competitividad y avanzar hacia una industria más eficiente y conectada", expresa la presidenta de la organización, Amaya Fernández.