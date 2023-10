La Universitat de València participa en una proyecto para fortalecer la comunicación científica en Europa

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) participa como miembro del equipo del proyecto Coalesce (Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe), cuyo objetivo principal es la creación de un Centro de Competencia Europeo para la Comunicación Científica.

La iniciativa está financiada con tres millones de euros por el Programa Horizonte Europa de Investigación e Innovación de la Unión Europea.

Liderado por el equipo ScienceFlows del Instituto Polibienestar, en colaboración con el Observatorio de las Dos Culturas y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat de València, este consorcio trabajará para consolidar, desarrollar y difundir los conocimientos y conexiones en el ámbito de la comunicación científica de las últimas décadas. El resultado será la creación de un Centro de Competencia Europeo que impulsará la comunicación científica en toda Europa.

Los integrantes de la UV ya celebraron el pasado mes de junio la primera reunión y están colaborando en diferentes iniciativas y actividades relacionadas con el proyecto, indica la institución académica en un comunicado.

El consorcio de Coalesce, bajo la coordinación de la Universidad Erasmo de Rotterdam, está compuesto por un grupo diverso de socios, incluyendo universidades y pymes comprometidas en promover la comunicación científica en Europa. Este proyecto operará en estrecha colaboración con redes científicas y periodísticas, así como alianzas universitarias, para lograr un impacto medible y sostenible a largo plazo.

La investigadora principal de Coalesce en la UV, Carolina Moreno, afirma que "uno de los aspectos más destacados de Coalesce es su enfoque interdisciplinar, que permitirá la rápida movilización de una comunicación científica eficaz en momentos de crisis, luchando contra la desinformación y fomentando la confianza en la ciencia".

RECURSOS EN LÍNEA

Asimismo, explica que se pondrá a disposición del público una biblioteca accesible de recursos en línea, herramientas, manuales y oportunidades de formación para los actores de la I+D+i.

Este proyecto representa el esfuerzo realizado por un consorcio experimentado, conocedor y bien conectado en el ámbito de la comunicación científica.

Coalesce se basa en formas ya existentes de excelencia en comunicación científica, compromiso público y prácticas de cocreación desarrolladas a partir de los esfuerzos conjuntos anteriores. Además, destaca Moreno, "ayudará a fortalecer las conexiones entre investigadores académicos y profesionales que representan las últimas tendencias de la comunicación científica en Europa".

En última instancia, Coalesce integrará universidades y pymes, conectará metodologías de participación y prácticas periodísticas con nuevos canales para la comunicación científica y trabajará en estrecha colaboración con las agendas de los organismos científicos nacionales. Este proyecto cuenta con el respaldo de redes de referencia en comunicación científica y alianzas universitarias existentes como la Alianza Forthem de universidades europeas.

La Universitat de València es el único organismo público de investigación español que forma parte de este consorcio europeo, junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y Science for Change, quienes trabajarán conjuntamente en el desarrollo de iniciativas llevadas a cabo en España.

La próxima semana se celebrará el primer taller de cocreación Coalesce, en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia en su edición de 2023, que tendrá lugar en Granada.

El proyecto ha sido financiado con una dotación económica de tres millones de euros a través del Programa Horizonte Europa de Investigación e Innovación de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvención nº 101095230.