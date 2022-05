La UPV acoge la final del Enhance Challenge, que financiará seis ideas innovadoras con 210.000 euros

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) --una de las siete universidades que forman la Alianza Enhance de campus europeos-- acoge la celebración de la final del Enhance Challenge, que financiará seis ideas innovadoras con un presupuesto total de 210.000 euros.

Los dos retos lanzados por esta incubadora, integrada en el programa Higher Education Innovator de la Alianza, se centran en el fomento de la diversidad y la inclusión entre el estudiantado de educación superior y la utilización de la inteligencia artificial en la administración universitaria.

El objetivo principal del Enhance Challenge es seleccionar las ideas más disruptivas resultantes de los diez grupos formados por miembros de diversas universidades de la Alianza, integrados por personal tanto académico como administrativo y estudiantado, para avanzar en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Además de la financiación del programa Erasmus+, la incubadora del programa Higher Education Innovator dispone del patrocinio de Sensedia, BRAVE M&T y de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional de la UPV.

En la inauguración del Enhance Challenge, la decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas del campus de Vera, María del Mar Marín, ha dado la bienvenida a los equipos finalistas procedentes de las diversas universidades de la Alianza, mientras que la profesora de la UPV y coordinadora del Enhace Challenge, Elena de la Poza, ha destacado "la relevancia de participar en estos retos porque implican el mantenimiento de una comunidad universitaria viva, sin fronteras y con el objetivo de mejorar el Espacio Europeo de Educación".

En su intervención, el vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, Jose F. Monserrat, ha argumentado: "Europa necesitaba un ideal para la educación superior y las universidades europeas son ese ideal. Una vez tenemos el ideal, debemos ponernos manos a la obra para alcanzar este sueño. Enhance Challenge es un gran ejemplo para construir la educación superior que queremos y nuestros estudiantes se merecen".

Los dos retos de Enhance Challenge abordan dos áreas diferentes relacionadas con valores fundamentales de la Alianza. El primer desafío pretende encontrar soluciones para fomentar la diversidad y la inclusión del estudiantado con menores oportunidades en la universidad. Por su parte, el segundo, tiene la misión de impulsar el uso de la inteligencia artificial en la administración universitaria para integrar los últimos avances tecnológicos en beneficio de la comunidad universitaria.

ENTREGA DE PREMIOS

Los seis proyectos de los equipos finalistas del Enhance Challenge recibirán una financiación de hasta 35.000 euros cada uno, además, su desarrollo tendrá un impacto en el Espacio Europeo de la Educación, ya que sus ideas serán incubadas durante un año en la UPV y la NTNU de Noruega, ambas integradas en la Alianza.

Los equipos ganadores serán presentados hoy en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. En la sesión de clausura y entrega de premios participarán el secretario general de la Alianza Enhance, Naveed Syed, la profesora de la UPV y coordinadora del Enhance Challenge, Elena de la Poza, el vicerrector de Internacionalización y Comunicación, Jose F. Monserrat, y la directora territorial de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital en Valencia, Silvia Rueda.

La Alianza Enhance se fundó en 2019 con el objetivo de desarrollar un campus europeo conjunto, libre de barreras físicas, administrativas o educativas, donde los estudiantes, el profesorado y el personal puedan moverse libremente para experimentar el Espacio Europeo de la Educación.

Su misión es impulsar una transformación social responsable y fomentar el desarrollo y la utilización de la ciencia y la tecnología en beneficio de la sociedad. Enhance forma parte del programa Erasmus+ Iniciativa Universitaria Europea.

La Alianza reúne a siete universidades miembros: la Technische Universität Berlin (TUB), como coordinadora, la Warsaw University of Technology (WUT), la RWTH Aachen University (RWTH), la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), la Chalmers University of Technology, el Politecnico di Milano (POLIMI) y la Universitat Politècnica de València (UPV).