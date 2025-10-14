València inaugura el primer laboratorio internacional de tecnología aplicada al deporte

Más de 120 empresas tecnológicas se beneficiarán del entorno de prueba, coworking y formación del Testing Lab durante tres años

El Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft ha inaugurado oficialmente este martes su nuevo Testing Lab en la ciudad de Valencia, el primer laboratorio internacional de tecnología aplicada al deporte en España. Este centro, con el que se consolida la "apuesta por la innovación tecnológica en el deporte a nivel internacional", se ubica en La Harinera de la capital valenciana, dentro del complejo de innovación y emprendimiento de Las Naves.

Este centro, "único en su categoría" y "el más avanzado laboratorio internacional de tecnología aplicada al deporte", tiene como objetivo "testear, certificar y acelerar tecnologías deportivas desarrolladas por startups, scale ups o empresas consolidadas" y conectar "organizaciones y entidades deportivas, como LaLiga o federaciones de distintas disciplinas, con empresas que desarrollan soluciones tecnológicas de vanguardia", según ha indicado GSIC y el Ayuntamiento de València en sendos comunicados.

Además, incorporará un espacio de coworking dirigido a empresas del sector deportivo, tanto del ecosistema local como aquellas que deseen establecerse en España como puente a otros mercados en Europa o América.

Actualmente, ya se han instalado ocho empresas en La Harinera y está confirmada la llegada de siete más en los próximos días (Immersive Europe, Sumo Inc, Leoblocks, Choicely LS, Soumu AI, Advantage One FZ LLC, BSM Network), todas ellas internacionales, ha apuntado la administración local, que ha añadido que el objetivo es impactar en más de 120 empresas y entidades deportivas a lo largo de tres años.

La apertura del GSIC Testing Lab en Valencia cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, a través de la iniciativa València Innovation Capital, y refuerza el posicionamiento de la capital valenciana "como hub mundial de innovación deportiva".

Durante la inauguración, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha señalado que "la puesta en marcha de este laboratorio demuestra que València juega ya en las grandes ligas de la innovación tecnológica". Así, ha expuesto que este proyecto la "consolidad como hub tecnológico de referencia europeo y global y corrobora que Valencia Innovation Capital --la ambiciosa estrategia por la innovación, el conocimiento y la economía del futuro, ha precisado puesta en marcha como uno de los ejes del modelo de ciudad, ha precisado-- ofrece resultados", han indicado GSIC y el consistorio.

La inauguración ha contado también con la presencia del presidente honorario de GSIC, Sebastián Lancestremère; la directora general de GSIC Powered by Microsoft, Iris Córdoba; el director de GSIC Testing Lab, Juan Fuentes; el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora; el director general de Proyectos Estratégicos, Pepe Díez; el director general de Deportes, Luis Cervera; el director general de Innovación, Juan José Cortés; y la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en València, Paula Llobet, entre otros.

La implantación del GSIC Testing Lab Valencia supondrá una inversión de 5,5 millones de euros entre 2025 y 2027 y la creación de cerca de 150 empleos vinculados a startups, proveedores tecnológicos y programas de formación digital, ha destacado el Ayuntamiento. "València vuelve a jugar en primera división. Es una ciudad atractiva al talento, la inversión y el empleo, una ciudad que piensa en grande y tiene vocación de liderazgo", ha afirmado Catalá, que ha agradecido la colaboración de la Generalitat y de la iniciativa público-privada.

El GSIC, fundado en 2015, es una asociación sin ánimo de lucro que actualmente cuenta con miembros en más de 50 países, entre los que se incluyen empresas tecnológicas del ámbito deportivo y entidades deportivas de primer nivel en múltiples disciplinas. Acompaña a startups, organizaciones deportivas, inversores y profesionales mediante una plataforma de innovación abierta, servicios de desarrollo de negocio y programas de formación de talento.

"SOLUCIONES Y SERVICIOS PUNTEROS"

La comunidad de miembros de GSIC desarrolla "soluciones y servicios punteros que dan respuesta a los principales retos de la transformación digital, la experiencia de los aficionados y la mejora del rendimiento en toda la cadena de valor del deporte". Con sede en Madrid y presencia en Singapur y Valencia, el GSIC impulsa la conexión y el crecimiento del ecosistema deportivo global a través de la tecnología, la investigación y la colaboración.

"La llegada del GSIC generará puestos de trabajo y negocio para el ecosistema valenciano y supone un contacto directo con más de 50 países y 450 entidades vinculadas con el deporte, la salud y el entretenimiento", ha remarcado la alcaldesa, que ha expuesto que el centro ya cuenta "con más de 20 socios valencianos, algunos de ellos estratégicos en los ámbitos del deporte y la formación".

"Hoy damos un paso más hacia la València emprendedora, innovadora y generadora de oportunidades que estamos construyendo entre todos", ha manifestado la responsable municipal, que ha agregado que el Sandbox Urbano "convierte la ciudad en un laboratorio donde probar soluciones tecnológicas en entornos reales, precisamente lo que demanda el GSIC Testing Lab".

"En GSIC buscamos tender puentes para la internacionalización, apoyando la creación de sólidos ecosistemas locales de tecnología deportiva que puedan beneficiarse de nuestra presencia global en diferentes territorios. La inauguración del GSIC Testing Lab en València abre la puerta a nuevas oportunidades de innovación e intercambio de conocimiento. Este entorno ofrecerá a empresas de todo el mundo una plataforma única para testar sus soluciones en entidades y espacios deportivos de la región", ha afirmado Iris Córdoba.

100 LICENCIAS PARA UN CURSOS

GSIC ha anunciado la celebración de su Global Summit en la capital valenciana el 16 y 17 de diciembre, así como un plan de capacitación para el sector deportivo local, que incluye el despliegue de 100 licencias para un curso sobre deporte e inteligencia artificial desarrollado en colaboración con Founderz. Catalá ha detallado que a esos permisos, con "un valor directo de 100.000 euros", podrán optar "todas las entidades deportivas, asociaciones y clubes deportivos de la ciudad y del resto de la Comunitat".

Luis Cervera ha considerado la tecnología y la innovación "claves" en el futuro del deporte y ha valorado contar con "un centro de referencia" en este campo. El director general ha asegurado que el deporte es "un gran activo de la ciudad: una actividad que practica el 57% de la población y que cuenta con 420.000 licencias deportivas, una potente industria de empleo y un impacto económico que asciende a casi 2.000 millones de euros, con una cifra de negocio de 3.500 millones". Ha resaltado también "la importancia" de las "sinergias público-privadas".