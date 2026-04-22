El '112' advierte: la Comunitat podría registrar esta jornada tormentas secas

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El '112' Comunitat Valenciana ha advertido de que la Comunitat podría registrar este miércoles, 22 de abril, tormentas secas, un fenómeno meteorológico en el que hay actividad eléctrica --rayos y truenos-- pero apenas cae lluvia o no llega a tocar el suelo.

Según ha informado el organismo, durante una tormenta eléctrica hay que evitar zonas elevadas, árboles aislados o espacios abiertos por riesgo de rayos; y, si se está en casa, hay que utilizar el móvil y el ordenador portátil, pero sin conectar a la luz.

Este fenómeno, han señalado, puede provocar incendios forestales debido a la caída de rayos en vegetación seca.

Por otro lado, esta jornada habrá cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la autonomía, donde no se descartan chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta.

Así mismo, las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso o no habrá cambios y las máximas subirán. Además, habrá viento flojo de dirección variable y predominará por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado en el litoral de la Comunitat.