El 24% de los 1.992 diagnósticos de cáncer de mama en 2024 es de mujeres menores de 50 años

'Nos lo tomamos a pecho', nueva campaña para concienciar de que sus necesidades van más allá del diagnóstico y tratamiento

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.992 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en la provincia Valencia en 2024, de las que un 24% eran menores de 50 años. La franja de mayor incidencia es la de mayores de 75 años, aunque se aprecia un crecimiento en las franjas de 50 a 64.

La Asociación Española contra el Cáncer Valencia ha divulgado estos datos en la presentación de la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa con la que pretende concienciar a la sociedad de que las necesidades de las mujeres con cáncer de mama van más allá del diagnóstico y el tratamiento con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre.

En ese sentido, Antonio Llombart, el jefe del servicio de oncología del Hospital Arnau de Villanova, y coordinador Grupo de Oncología, grupo traslacional CEU Cardenal Herrera, Senior advisor Breast Cáncer Medsir, ha recalcado la importancia de recurrir a la autoexploración y los cribados mediante mamografía y ecografía.

Aunque la supervivencia a cinco años alcanza el 85,5%, gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos que permite la investigación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia pone el acento este año en que "las necesidades de estas pacientes van mucho más allá de los tratamientos médicos".

Así, dos pacientes de cáncer de mama, Alicia Martínez y Ana Belén García, han explicado cómo el diagnóstico de la enfermedad cambió su vida personal y las de sus familias y han contado algunos de los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y también tras superar la enfermedad.

El lema de la campaña, 'Nos lo tomamos a pecho', fue escogido tras un proceso de reuniones y lluvia de ideas con las participantes porque "recoge en pocas palabras lo que muchas sienten: que su entorno no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad".

Para llegar al resultado final, la Asociación no solo escuchó a las pacientes y supervivientes de cáncer de mama que contaron su experiencia personal sobre "cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico, sino que las hizo protagonistas de la campaña".

MIEDO A LA RECAÍDA Y PRESIONADAS POR LA SOCIEDAD

Las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido cambiando acorde a la evolución de la propia sociedad y necesidades vinculadas al ámbito laboral, sexual o vivencial en su entorno han aparecido o han dejado de ser tabú.

Así, según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Además, una de cada cuatro mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten "presionadas" por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten "fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas", destaca la Asociación.

APOYO A 1.338 PACIENTES

En la provincia de Valencia, la Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 9.332 personas afectadas, de las que 1.338 eran por el cáncer de mama. Por franja de edad, el colectivo más numeroso en hacer uso de los servicios es el de 45-64, seguido del de 35-44, 65-74 y, por último mayores de 75.

Por programas, los más solicitados han sido los de atención psicológica (4.725), apoyo y acompañamiento (2.679), atención social (1.380) y bienestar físico (848). Así lo han corroborado Cristina Flor, psicóloga de la asociación en Valencia y Tomás Ramos, fisioterapeuta.

Todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares. Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.

'Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo' es la pieza principal de la campaña de este año, un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir. La campaña se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como en medios de comunicación y redes sociales.