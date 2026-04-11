La 36 Mostra Proava llega a su ecuador con una oferta de actividades para todos los públicos

La 36ª Mostra Proava llega a su ecuador con una oferta de actividades para todos los públicos. - PROAVA

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición de la Mostra Proava, que se celebra en el Jardín del Turia (València) desde el jueves pasado hasta el lunes 13 de abril, cuenta con una variada programación de actividades, conciertos y catas para todos los públicos.

El evento, que promueve la gastronomía y los productos enológicos de la Comunitat Valenciana, ha logrado consolidarse como un "punto de encuentro ideal" tanto para profesionales como para familias y amantes de la comida y bebida, indican sus organizadores en un comunicado.

Durante este fin de semana y el lunes 13, la Mostra ofrece una amplia variedad de actividades diseñadas para todos los públicos. Los visitantes pueden disfrutar de catas guiadas, showcooking, y presentaciones en los estands, donde los productores locales comparten su pasión por la gastronomía y el vino.

Además, se ha dispuesto un espacio para familias con actividades interactivas y educativas que invitan a los más pequeños a "disfrutar de la cultura gastronómica y enológica en un ambiente relajado y accesible".

Aparte de las experiencias culinarias, el evento cuenta con una programación musical, con la que el público podrá disfrutar de conciertos en vivo que animarán el ambiente y pondrán el "broche perfecto" a una jornada llena de sabores y descubrimientos.

Para los profesionales del sector, la jornada del jueves 9 de abril fue un "éxito", con numerosos encuentros y oportunidades de networking, pero la feria sigue abierta para todos, tanto para los más jóvenes como para los adultos que buscan una experiencia diferente y educativa.

Dentro de estas actividades también están las organizadas por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (Caecv), en las que Vicent Faro y Regina Monsalve, su presidente y secretaria general, participarán en las catas comentadas y degustaciones de los productores ecológicos que exponen en la exposición.

EXPOSITORES DE ESTA EDICIÓN

En la edición de este año participan los siguientes expositores: Valsangiacomo, El novio perfecto, Vermouth Vittore, Cervezas L'Audac, Cañamiel, Carnicería Amadeo, Bodegas Nodus, Destilerías Ferri, Bodegas Arráez, Daniel Belda, La Viña, Reymos, Cerveza Emi, Bodegas Xaló, 4 Xavos, Bocopa, Licor Carmelitano, Anis Tenis, Baldovar 923, Sombras, Coster d'en Sala, Solana de Cantos, Menges de Deus, Zeta Beer Co., Bodega Teulada, Mas de Bondia, Bodegas Urbanas, Tarongino, Bodegas Del Valle, Mos de bresca, Bodegas Vicente Gandía, Cerveza Tyris, Formatgeria Granja Rinya, Bodegas Raíces Ibéricas, Grupo Coviñas, Finca Collado, Destilerías Cerveró, La Baronía, Mi Diva, Two Coffee Roasters, Baking Free, Licor Quemaito, Celler Cataruz, Cooperativa de Viver, Bodegas Murviedro, Celler del Roure, Casa los Frailes, Vegalfaro, Hope Nature, Baovan, Amar lo fresco, Horta Mar, La Negri y Taberna Sabaters.

Las entradas se pueden comprar a través la página web de la Mostra. Cada una incluye la pulsera de acceso, una copa y cuatro tiquetes para canjear por comida y/o bebida.

En cuanto a la programación, el sábado 11 de abril se expone desde las 11.00 hasta las 17.00 horas y las entradas tienen un precio de 14,99 euros. Para la sesión de la tarde del sábado, de 18.00 a 21.00 horas, el precio es de 25 euros.

Por su parte, la sesión matinal del domingo, también de 11.00 a 17.00 horas, tiene un precio de 14,99 euros. La exposición de la tarde, de 18.00 a 21.00 horas, también cuesta 14,99 euros.

El lunes 13 la sesión se realizará desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, cuando se da por finalizada esta edición. El valor por entrada para este día es de 14,99 euros.