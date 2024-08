El 46 Festival Ensems reflexionará sobre las guerras y la violencia a partir de una obra de Goebbels

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ensems, festival decano de la música contemporánea en España, celebrará su 46 edición del 19 al 25 de septiembre con una programación de conciertos y actividades que se dividirán entre Les Arts y el Palau de la Música de València.

El lema de esta edición será 'Songs of wars I have seen', en referencia a la obra de Heiner Goebbels, que tiene un lugar destacado en la programación, con la dirección de Chloe Rooke, y que será el punto de partida para una reflexión sobre las guerras y la violencia, avanza Cultura de la Generalitat.

En la programación, que se presentará completa a principios de septiembre, destacarán los estrenos de los encargos de composición, con obras de Óscar Colomina para la Orquesta de València, Carlos Perales para la Banda Simfònica Municipal de València y Josep Sanz Quintana, para el cuarteto Kuarist.

De nuevo, Ensems contará con la colaboración del Palau de les Arts, que en esta ocasión acogerá la afrópera 'The golden stool', de Gorges Ocloo, una producción de LOD Muziektheater & Toneelhuis en coproducción con Opera Ballet Vlaanderen & O. Festival Rotterdam, con el apoyo de ENOA, que forma parte de la programación del festival.

En esta edición, ya dentro de la programación paralela de los encuentros sobre composición, Ensems contará con la colaboración y presencia de más de diez Premios Nacionales de Música, invitados a asistir a los conciertos, a debatir sobre el estado de la música contemporánea en España y a participar en las actividades paralelas.

La programación completa de Ensems se dará a conocer el 12 de septiembre. Todas las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo, excepto la ópera 'The golden stool' cuyas entradas ya están a la venta.