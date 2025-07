El 48º Festival de Cine de Elche continúa con nuevas proyecciones en el Hort del Xocolater y Arenales

ALICANTE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 48º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por Fundación Mediterráneo, ha arrancado con una gran acogida de público en sus dos primeras jornadas y avanza "con fuerza" y "variedad de propuestas" en su tercer día de proyecciones. A los cortos a concurso dentro de la Sección Oficial, que se podrán ver a partir de las 21.30 horas en el Hort del Xocolater y la Playa de Arenales del Sol, se suma el taller artístico 'Pintar de cine', que comenzó el 10 y 11 de julio y continuará los días 14 y 15 en el Hort.

Este curso, que ha agotado las 25 plazas disponibles con alumnos de diversas edades y está dirigido por la artista María Dolores Mulá, convierte el Hort del Xocolater en "un espacio abierto de experimentación plástica, donde el cine se traduce en color, gesto y pintura", según ha señalado la Fundación Mediterráneo en un comunicado.

Durante sus cuatro días de duración, los asistentes trabajan sobre escenas, planos y sensaciones del lenguaje cinematográfico, que abordan desde una perspectiva pictórica.

La programación audiovisual del domingo 13 de julio comenzará a las 21.30 horas con la sección 'Mostra't', que incluye la proyección del documental que revive el curso 2024-2025 de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater, así como la Escuela de Pintura 2025-2026 de la Fundación Mediterráneo, con una breve intervención de la propia Mulá.

A continuación, se proyectará 'Esta bolsa tiene muchas vidas y tú las vives todas', un documental realizado por el Centro Comercial L'Aljub con las agencias Creaktivamente y Sensei y la colaboración del colegio Tamarit. Esta pieza audiovisual recoge, desde una mirada educativa y social, el viaje de una bolsa reutilizable como símbolo de conciencia ecológica.

A partir de las 22.00 horas dará comienzo la sesión de la Sección Oficial, tanto en el Hort del Xocolater como en la Playa de Arenales del Sol. En esta ocasión se proyectarán los cortometrajes a concurso 'Una cabeza en la pared' (Ficción, 20'), de Manuel Manrique; 'Sopas y Sorber' (Ficción, 15'), de R. Ruvens; 'Run Run Rabbit' (Autor Novel, 5'), de Maije Guerrero; 'Les Bottes de la Nuit' (Animación, 1'), de Pierre-Luc Granjon o 'La Cremallera' (Autor Novel, 5'), de Martín Cuervo.

También se realizará el visionado de 'Kokuhaku' (Ficción, 15'), de Adrià Guxens; 'Depredador' (Ficción, 7'); 'Dark, Light, Yellow' (Fes Curt, 4'), de Fran Gas; 'All You Need is Love' (Ficción, 13'), de Dany Ruz; 'Abril' (Autor Novel, 17'), de Alexandra Iglesias y 'A-Maniki' (Autor Novel, 13'), de Elixabet Núñez.

TRABAJOS NACIONALES E INTERNACIONALES

La selección incluye trabajos llegados desde Francia y Alemania, junto a una "destacada" presencia de cine español en todas las categorías: ficción, documental, animación y autor novel. Las temáticas abordan cuestiones como la memoria histórica, la adolescencia, la tecnología, el cuerpo, la identidad y la soledad contemporánea.

Todas las actividades del festival son gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo. Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con el apoyo del Cine Club Luis Buñuel y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana a través del Institut Valencià de Cultura.