El 61.366, otro quinto premio con 'estrella' para Gandia

Imagen de la administración de Gandia (Valencia) - LOTERÍAS DEL ESTADO.

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 61.366 ha resultado agraciado con otro de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, una de las cuales se ha vendido en la administración La Buena Estrella, de Gandia (Valencia).

El número, el quinto de los quintos premios, fue cantado a las 11.48 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. Este número ha ido casi íntegro para Madrid, a la administración 433 (Carretera de Canillas, 60), con 188 series; aunque administraciones de Albacete, Barcelona, Granada, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zamora u Orense, cuentan también con una serie.

El establecimiento ubicado en el paseo de les Germanies, 39, de la capital de la Safor ha hecho honor a su nombre repartiendo, de momento, alegría por partida doble, ya que, además de este quinto, ha vendido una serie del tercer premio.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.