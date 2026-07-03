Unos 70 vecinos son realojados en hoteles a causa del incendio en los bajos de un edificio de València

Incendio en la calle Picayo de València. - BOMBEROS VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 70 personas han tenido que ser realojadas esta noche en hoteles a causa del incendio declarado en los bajos de un edificio en la calle Picayo de València.

El fuego se ha declarado sobre las 16.00 horas del jueves, según la llamada realizada por un testigo al 112, que ha informado de que se estaba prendiendo fuego una vivienda okupada que había sido desalojada por la mañana. La Policía está investigando las causas del siniestro.

Fuentes municipales han detallado que un total de tres viviendas han sido afectadas por las llamas.

Finalmente, han vuelto a sus viviendas los vecinos del portal 23, mientras que los moradores del número 25 se ha realojado en diferentes hoteles de la ciudad a las personas que lo han necesitado.

En concreto, se han realojado cerca de 70 personas en tres hoteles, han apuntado desde el Ayuntamiento.