El 85% de docentes de la Comunitat Valenciana alerta del aumento de agresiones del alumnado, según un estudio

Presentación del macroestudio estatal de STEs-Intersindical sobre la situación educativa y el malestar docente - STES-INTERSINDICAL

El informe refleja el rechazo "masivo" de los profesores valencianos a su salario: el 93,95% cree que no es adecuado

VALÈNCIA/MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi el 85% --el 84,58% concretamente-- del profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana percibe un aumento de las agresiones del alumnado. Además, el 92% de estos profesionales rechaza las ratios actuales.

Así se desprende del macroestudio estatal que ha presentado STEs-Intersindical sobre la situación educativa y el malestar docente, basado en más de 13.200 encuestas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias.

Los datos correspondientes a la Comunitat Valenciana, recalca la organización sindical, muestran "una realidad de fuerte deterioro de la convivencia escolar, comparable a la de otros territorios especialmente afectados".

Uno de los aspectos "más preocupantes" es el incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado. En la Comunitat Valenciana, el 84,58% del profesorado afirma percibir un aumento de estas agresiones, un porcentaje muy próximo al registrado en Cataluña (85,00 %) y que sitúa a la valenciana en el mismo bloque de comunidades con una percepción mayoritaria del problema.

Este dato se sitúa por debajo de los niveles detectados en Navarra (95,65%), Ceuta (92,59%) y Extremadura (90,48%), pero confirma, según Intersindical, que "la conflictividad en las aulas valencianas no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia preocupante compartida con otros territorios".

Desde el sindicato advierten de que estas situaciones se producen con una frecuencia creciente y afectan directamente al clima de trabajo en los centros. "La normalización de las faltas de respeto y las agresiones está generando un desgaste profesional cada vez mayor", señalan responsables sindicales.

El estudio también pone de manifiesto el impacto de las ratios elevadas en la calidad educativa. En la Comunitat Valenciana, el 92% del profesorado se muestra en desacuerdo con que el número de alumnos por aula vigente actuales permita atender adecuadamente a la diversidad del estudiantado, un porcentaje que sitúa a este territorio en niveles similares a los de Cataluña (97,50%) y Madrid (95,41%), y muy próximo a territorios con rechazo prácticamente unánime como Euskadi (100%).

Desde STEs-Intersindical creen que esta situación "dificulta gravemente la labor docente y agrava los problemas de convivencia, especialmente en aulas cada vez más heterogéneas".

"FALTA DE RECONOCIMIENTO Y RESPALDO INSTITUCIONAL"

En relación con el reconocimiento social, el 46,47% del profesorado de la Comunitat Valenciana considera que las familias no valoran su trabajo, una percepción comparable a la detectada en otros territorios y que contribuye a aumentar la tensión cotidiana en los centros educativos.

Asimismo, el 82,20% de los docentes valencianos afirma no sentirse respaldado por la Administración educativa, un porcentaje elevado que, aunque inferior al de comunidades como Euskadi (95%) o Ceuta (74,07%) en otros indicadores de conflictividad, refleja una sensación generalizada de desprotección ante los problemas de convivencia.

La información recabada por la encuesta deja además un dato destacado en la Comunitat Valenciana: el rechazo "masivo" al salario docente. En concreto, el 93,95% del profesorado valenciano considera que el salario docente actual no es adecuado, situándose en niveles comparables a los registrados en territorios como Cataluña (97,50 %) y Euskadi (95 %), y evidenciando un malestar salarial profundamente arraigado.

Desde el sindicato señalan que esta percepción está "directamente vinculada a la pérdida continuada de poder adquisitivo y a la falta de reconocimiento institucional de la labor docente".

Pese a este contexto, apuntan, el 57,13% del profesorado de la Comunitat Valenciana califica su trabajo como digno, una cifra que, aunque ligeramente superior a la mitad del colectivo, no oculta el deterioro general de las condiciones laborales.

Como conclusión, STEs-Intersindical advierte de que la Comunitat Valenciana "comparte con otros territorios un escenario de creciente conflictividad, sobrecarga y desmotivación docente, y alerta de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia, el sistema educativo público podría enfrentarse a serias dificultades para garantizar la estabilidad de las plantillas, especialmente en Secundaria y Formación Profesional".

DATOS NACIONALES

En toda España, el estudio pone de relieve que el 82,62% de los docentes valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, mientras que el 83,15% percibe que se están incrementando las agresiones verbales --llegando a físicas puntualmente-- por parte del alumnado.

En esta línea, la radiografía revela que el 76,66% de los profesores constata que se están incrementando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte de las familias.

El 75,66% opina que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública, mismo porcentaje que los que creen que no tienen los recursos necesarios (espacios, materiales y tecnología) para ofrecer una educación de calidad a su alumnado.

Casi la totalidad de los profesores (95,74%) consideran que la asfixiante burocracia que soporta resta tiempo para su labor docente y el 91,83% sostiene que las elevadas ratios en el aula no permiten una atención adecuada a la creciente diversidad del alumnado.

El estudio también concluye que el 77,82% piensa que el exceso de jornada laboral está afectando a la conciliación familiar y/o a su situación emociona; y el 46,26% advierte de que las familias del alumnado no valoran su trabajo como docentes. En este sentido, el 88,33% dictamina que la sociedad en general no valora su trabajo como docentes.

El 85,83% cree que la administración no le respalda lo suficiente; el 91,89% afirma que el salario docente no se ha revalorizado lo suficiente y no es acorde con la subida del IPC de los últimos años; el 88,34% estima que el salario docente actual no es el adecuado; y 56,6% califica su trabajo como digno y adecuado.