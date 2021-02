El 85,7% de ayuntamientos de entre 20.000 y 25.000 habitantes no estiman el coste de mantenimiento de las inversiones

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 85,7% de los consistorios de entre 20.000 y 25.000 habitantes de la Comunitat Valenciana no estiman el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones que realizan, según un informe de la Sindicatura de Comptes. Aspe es el consistorio que mejor nota obtiene y Moncada, el que peor.

Así lo especifica el informe de fiscalización de estos municipios que ha realizado la sindicatura revisando el control interno de los Ayuntamientos entre 2017 y 2019. Como base, han utilizado los consistorios que a 1 de enero de 2015 contaban con entre 20.000 y 25.000 habitantes, que son: Alboraia, Alfafar, Almoradí, Altea, Aspe, Bétera, Carcaixent, Cullera, Ibi, l'Alfàs del Pi, la Nucia, la Pobla de Vallbona, Llíria, Moncada, Mutxamel, Paiporta, Picassent, Pilar de la Horadada, Requena, Riba-roja de Túria y Sant Joan d'Alacant.

En líneas, generales, el informe observa que en el 95,2% de los ayuntamientos fiscalizados no se cumplen los plazos de las fases del ciclo presupuestario durante los ejercicios fiscalizados y existen valores prescritos o en riesgo de prescribir.

Por áreas, la mejor evaluada ha sido la de Gestión Administrativa (75%), mientras que la de Entorno Tecnológico (55,1%) ha sido la que ha obtenido la peor calificación. De hecho, se han encontrado algunas carencias del entorno tecnológico relevantes desde el punto de vista de la seguridad.

El control interno de estos ayuntamientos ha sido valorado hasta un máximo de 50.000 puntos, distribuidos por áreas y subáreas. El resultado de esta evaluación se ha recogido en los respectivos informes definitivos emitidos para cada una de las entidades locales objeto de esta fiscalización.

ASPE, PAIPORTA, ALFAFAR Y RIBA-ROJA

De acuerdo con la valoración efectuada, los ayuntamientos con mejor control interno son los de Aspe, Paiporta, Alfafar y Riba-roja de Túria, mientras los que presentan peor puntuación han sido Moncada, La Nucia, Alboraia y Carcaixent.

En concreto, la lista completa la lidera Aspe (88,6% de puntuación total); Paiporta (80,7%); Alfafar (80,4%); Riba-roja de Túria (80,3%); Picassent (79,6%); Requena (78,5%); Llíria (77,3%); Bétera (75,7%); Altea (75,4%); Cullera (72,1%); Ibi y l'Alfàs del Pi (71,3%); Almoradí (69,9%); Sant Joan d'Alacant (69,4%); Mutxamel (67,8%); Pilar de la Horadada (67,3%); la Pobla de Vallbona (65,6%); Carcaixent (62%); Alboraia (61,2%); la Nucia (58,5%) y Moncada (51%).

Por categorías, Aspe (88,2%), l'Alfàs del Pi (87,5%), Paiporta (85,9%), Almoradí (83,7) y Sant Joan d'Alacant (83,4%) reciben las mejores notas en gestión administrativa. Los peor valorados son Moncada (54%), la Nucia (59,3%), la Pobla de Vallbona (60,4%), Bétera (63,7%) y Alboraia (66,6%).

Bajo este apartado se analizan aspectos como el personal, las subvenciones o la contratación. Respecto al personal, se han valorado cuestiones como los complementos de productividad, que en 13 consistorios no están vinculados a una valoración objetiva; o la existencia y lo completas que son las relaciones de puestos de trabajo, en la que ocho municipios obtienen un suspenso.

Sant Joan d'Alacant y Altea obtienen las mejores notas en este caso, frente a Bétera, Moncada y la Nucia, que se llevan un suspenso.

En cuanto a las subvenciones, se ha detectado que 12 municipios incumplen con la obligación de suministrar información de su concesión a la base de datos nacional; ocho no comprueban la realización de la actividad subvencionada y cinco no comprueban el coste de la actividad subvencionada o la existencia en la cuenta justificativa de intereses o recargos, ni que el beneficiario sea el titular de la cuenta en que se ingresa.

En esta área solo siete municipios obtienen buena nota: Almoradí, Aspe, Altea, Paiporta, Mutxamel, Riba-roja de Túria y Alboraia, mientras que Pilar de la Horadada, la Nucia, la Pobla de Vallbona y Moncada suspenden.

En cuanto a la contratación, se observa que en 20 de los 21 municipios analizados no existe un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área, mientras que en nueve no se lleva un registro de todos los contratos, incluidos los menores. No obstante, casi todos los municipios obtienen buena nota, y solo se sitúan en zona roja la Nucia y Riba-roja de Túria, ambos con un 60% del total.

GESTIÓN FINANCIERA E INTERVENCIÓN

Aspe y Moncada repiten como mejor y peor valorado en cuanto a gestión financiera, con un 91,5% frente a un 48,7%. En este caso, Alfafar (86,4%), Picassent (86,2%), Paiporta (82,8%) y Mutxamel (80,9%) son los que completan el 'top' 5, mientras que al final de la lista se encuentran, junto a Moncada, Alboraia (55,1%), l'Alfàs del Pi (59,3%), Carcaixent (61,2%) y Pilar de la Horadada (65,5%).

En concreto, en este área se analizan las inversiones que realizan los municipios. Además de que 18 de los 21 estudiados no estiman el coste de mantenimiento, 17 de ellos no tienen siquiera plan de inversiones.

De hecho, el suspenso es generalizado en este concepto: solo Aspe obtiene una nota superior al 80% y Alfafar y Paiporta, entre el 60 y el 80%. El resto no llega al 60% de los puntos posibles, y el que peor situación tiene es Pilar de la Horadada, que no llega ni al 10%.

La intervención de Aspe vuelve a ser la mejor valorada, con un 96,6%, mientras que la Nucia recibe el farolillo rojo en esta categoría con un 52,8%. Junto a Aspe, sacan buena valoración Riba-roja del Túria (89,3%), Bétera (89,1%), Requena (84,6%) y Llíria (82,9%); mientras que a la cola se encuentran Moncada (53,4%), Mutxamel (57,6%), Carcaixent (58,4%) y Pilar de la Horadada (60%).

ENTORNO TECNOLÓGICO

El punto flaco de la mayoría de ayuntamientos es el entorno tecnológico. De hecho, solo un consistorio alcanza el 80% de valoración (Paiporta, con un 85,3%), mientras que la mayoría se mueven en torno al 60%.

La peor nota la recibe Almoradí, con apenas un 24,6%. Esta es la nota más baja que ha obtenido un municipio en una categoría. También poca calificación han conseguido la Pobla de Vallbona (36,5%), Carcaixent (37,1%), Mutxamel (37,6%) y Moncada (42,2%). En el otro lado, además de Paiporta, destacan Pilar de la Horadada (74,6%), Picassent (68,1%), l'Alfàs del Pi (67,4%) y Llíria (67,3%).

Por áreas dentro del entorno tecnológico, destaca el suspenso de casi todos en cuanto al marco organizativo, donde hay incluso un cero, el de Sant Joan d'Alacant. De hecho, en este área, relativa al cumplimiento del marco normativo en cuestiones como auditoría de sistemas o protección de datos, solo Alfafar obtiene más del 80% de la nota.