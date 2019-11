Ábalos insta a "los que quieren ser líderes" a "saber cuándo se presentan" las oportunidades y "aprovecharlas"

Actualizado 01/11/2019 13:45:55 CET

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, interviene durante el homenaje de los socialistas valencianos a las víctimas de la dictadura en el Paredón de España, en Paterna (Valencia/Comunidad Valenciana/España) a 1 de noviembre de 2019. - Enrique Palomares - Europa Press

VALENCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha afirmado este viernes que "los que quieren ser líderes" deben saber que "hay que aprovechar las oportunidades". "Deben saber cuándo es la oportunidad que se presenta", ha apostillado.

Así se ha pronunciado el cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por la provincia de Valencia durante su intervención en el homenaje de los socialistas valencianos a las víctimas de la dictadura en el Paredón de España en Paterna, en el que también han tomado la palabra el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz y la secretaria general del partido en la provincia, Mercedes Caballero.

También han intervenido en el acto de recuerdo a los 2.238 fusilados en este lugar el secretario general en Paterna y alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, y el secretario general de Joves Socialistes del municipio, Roberto Usina.

Ábalos se ha referido a la exhumación de Francisco Franco y ha asegurado que "no podía esperar más, a ninguna circunstancia ni interés". "Había que hacerlo porque todo en la vida tiene una oportunidad. Podíamos hacerlo y había que hacerlo", ha agregado. A continuación, se ha dirigido "a los que quieren ser líderes" para decir que "hay que aprovechar las oportunidades" y "saber cuándo es la oportunidad que se presenta".

Asimismo, ha puesto de relieve que hay que tener "capacidad anticipatoria" y "tener claro cuándo es la oportunidad" porque "están jugando con los intereses de muchos".

LA EXHUMACIÓN, "FUERAN O NO FUERAN ELECCIONES"

El titular de Fomento ha afirmado que la exhumación y posterior inhumación del dictador se hizo "fueran o no fueran elecciones" y no "por estar en campaña" ya que, ha bromeado, desde que es ministro "estamos en campaña, y no por gusto". "Uno se tiene que poner del lado de los que estaban en la legalidad y la democracia", ha aseverado.

Con motivo del homenaje realizado a los fusilados en el Paredón de España de Paterna, ha reivindicado que "nadie" les podrá decir que los socialistas son "oportunistas" porque llevan "muchos años" llevando a cabo este acto, al tiempo que ha sostenido que "los 2.238 (fusilados) no dieron su vida, se la arrebataron".

En este sentido, ha defendido que estos fusilamientos "no fueron por una cuestión de bandos, la guerra había terminado, se prometió piedad, perdón y paz y no hubo nada de eso, ni ahora 40 años después". "Los que hablan ahora de dos bandos es la hipocresía y la complicidad con el asesinato", ha reprochado el ministro en funciones.

Asimismo, ha argumentado, en referencia a la dictadura, que "estos que prohibieron todo y negaron todo", lo hicieron "por robar, para apropiarse de este país, de su riqueza y de la de los caídos". "Era un sistema basado en la corrupción. Se hizo para robar. Nosotros somos amantes de la vida, no novios de la muerte", ha subrayado.

Ábalos ha reconocido que el celebrado hoy en Paterna ha sido "un acto político" --durante una intervención anterior, uno de los asistentes la ha interrumpido para preguntar elevando el tono si "realmente se ponen la mano en el corazón y duermen o es solo un tema político"-- y ha expuesto: "Los que fueron fusilados lo fueron por represión política. Es un acto de defensa de la libertad y repudio de la dictadura".

De este modo, ha insistido en manifestar el "repudio" contra "aquellos que utilizaron el crimen para hacerse con todo" y, en este sentido, ha añadido: "Aún hay hoy quien piensa que los problemas y los conflictos de este país se resuelven haciendo desaparecer a una parte".

"EL FASCISMO ESTÁ PRESENTE EN EUROPA"

Más adelante, Ábalos ha señalado de que "el fascismo se reviste según la época, pero siempre es intolerancia y horror" y ha alertado de que "no es producto de la historia, está presente en Europa".

Finalmente, el ministro de Fomento en funciones ha anunciado que la web de la fundación de los Ferrocarriles de España va a homenajear y a recordar a los ferroviarios represaliados por el franquismo y va a publicar el nombre de todos ellos, alrededor de 80.000.

Por su parte, el secretario de organización del PSPV-PSOE ha puesto en valor que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumplió el mandato del Congreso, de la sociedad española y con su palabra" con la exhumación de Franco. Sin embargo, ha lamentado que "sigue habiendo personas que no sabemos dónde están enterradas" y ha afirmado que el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Ximo Puig, "tienen la obligación de abrir esas fosas".

Muñoz ha manifestado también que "tenemos que hablar de los bebés robados" y "hay que hacer que las familias se encuentren" y ha concluido con un aviso: "Si no defendemos la democracia, otros están dispuestos a acabar con ella". "Que ningún nostálgico de tiempos pasados pueda arrebatárnosla", ha zanjado.

Mercedes Caballero ha apuntado que el homenaje de este año a los fusilados en Paterna "es diferente" porque, pese a que continúa un sentimiento de "tristeza por lo que pasó" en esta zona, ahora tienen "la alegría de saber que el que lo provocó ya no está enterrado con sus víctimas". "El verdugo ya no está enterrado con las víctimas", ha insistido.

Además, ha recordado que "casi 2.000 valencianos están enterrados contra su voluntad" en el Valle de los Caídos y ha defendido que "debemos yacer donde queramos y no donde nos impongan".

"NO ES PONERSE MEDALLAS, ES DIGNIFICAR NUESTRO PAÍS"

El alcalde socialista de Paterna ha coincidido con Caballero en poner en valor la exhumación de Franco y ha señalado que los homenajes a los fusilados por la dictadura "no son ponerse medallas, es dignificar nuestro país". En este sentido, ha puesto en valor el "buen trabajo" del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto y ha indicado que la exhumación "ha dignificado este país".

Finalmente, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha dado "muchísimas gracias" al ministro Ábalos y el resto de asistentes al acto en nombre del "memorialismo valenciano y español" y ha destacado que, a su juicio, el actual Ejecutivo "defiende esos valores".

Asimismo, Matías Alonso ha anunciado que "a partir de hoy" tienen "más esperanza de que aquí (en el Paredón de España) haya un memorial con los 2.238 nombres" de los fusilados y ha asegurado que ya "empieza a materializarse" esta idea. "Ha habido reuniones y ojalá este año sea el último en estas condiciones", ha concluido.