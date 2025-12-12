Abogado de víctimas de la dana espera que Feijóo "diga la verdad de lo que sabe y conoce" en su declaración como testigo

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios , a 31 de octubre de 2024, en L'Eliana, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento sobre la gestión de la trágica barrancada que costó la vida a 230 personas, Vicente Simó, ha señalado que esperan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga en su declaración como testigo "la verdad de lo que sabe y conoce en relación con estos hechos".

El letrado ha realizado estas manifestaciones a los periodistas después de que la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza número 3) haya aceptado la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0 de llamar a declarar a Feijóo en calidad de testigo.

El representante legal del colectivo de víctimas ha justificado la petición de esta testifical "con la finalidad de aportar la máxima información posible".

"Y, sobre todo, --ha subrayado-- por aclarar las consecuencias de esta situación, y por respeto básicamente a las víctimas, que necesitan saber la realidad de los hechos tal y como acontecieron".

Cuando se le ha preguntado qué esperan de dicha comparecencia, el abogado ha respondido: "Pues esperamos que el señor Feijóo, que tiene que venir en calidad de testigo, pues diga la verdad de lo que sabe y conoce en relación con estos hechos".

En un auto fechado este viernes, la jueza explica la decisión de que declare el líder 'popular' en que podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. Así --señala-- si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

Además, la resolución establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y WhatsApps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa.