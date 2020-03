Los abogados de guardia piden mascarillas para garantizar el "derecho fundamental" a la defensa letrada

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), que reúne los ocho colegios de abogados de la Comunitat, ha exigido a la Conselleria de Justicia a través de un escrito que los letrados de guardia de presos y detenidos, extranjería, víctimas de violencia y asistencia al menor dispongan de los "medios adecuados", tales como mascarillas, guantes y geles desinfectantes, porque la "defensa letrada es un derecho fundamental".

El CVCA ya conoció el ofrecimiento realizado por esta Conselleria de dichos medios, y varios colegios se pusieron en contacto con los centros de detención el pasado día 11 de marzo para señalar la necesidad de proveer de los medios materiales adecuados, a lo que respondieron que se habían solicitado y se estaba a la espera de su recepción, ha explicado el Consejo en un comunicado.

El punto 2 de la Disposición Adicional Segunda del borrador de Real Decreto que debe declarar la situación de alarma señala que "en el orden jurisdiccional penal la interrupción no se aplicará a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores", ha citado el órgano colegial.

Ante este hecho, el CVCA ha manifestado que "garantiza la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y no hace sino reconocer que el derecho de defensa letrada es un derecho fundamental que debe ser garantizado por un Estado social y democrático de Derecho y que el mismo es prestado como Servicio Público a través de los Colegios de Abogados y de los letrados adecuados".

La Abogacía Valenciana también ha afirmado, no obstante, que "el ejercicio de dicho derecho fundamental debe poder prestarse en unas condiciones aceptables que no pongan en peligro la situación de aquellos abogados y abogadas que lo prestan y que, de no ser así, el propio ejercicio del derecho fundamental se resentiría.

En esta línea, los colegios de abogados exigen que se pongan a disposición de los letrados de guardia de presos y detenidos, extranjería, víctimas de violencia y asistencia al menor los medios adecuados, tales como mascarillas, guantes y geles desinfectantes. Unos recursos que reclaman tanto para los propios letrados como para las personas con las que deban interactuar.

Por último, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados pide que esta actuación se haga "con carácter inmediato" y que, en todo caso, se remita con urgencia a los Colegios de Abogados de toda la Comunidad, la planificación que se tiene a este respecto.