Abogados y procuradores mutualistas valencianos reclaman "unas pensiones dignas" y exigen la Pasarela al RETA

Imagen de la concentración para exigir una Pasarela al RETA impulsada por el Movimiento #J2 Abogacía y Procura. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mutualistas profesionales de los sectores de la abogacía, procuradores, arquitectos e ingenieros se han concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València, para denunciar la situación de "desprotección" que sufre el colectivo tras décadas de aportaciones a mutualidades alternativas a la Seguridad Social y exigir al Gobierno de España la aprobación la "Pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) justa, completa y sin exclusiones".

El acto, que ha congregado a unas 300 personas, según ha indicado la organización, impulsado por el Movimiento #J2 Abogacía y Procura, ha estado abierto a todos los profesionales mutualistas afectados y cuenta con el respaldo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y el (Colegio de Procuradores de Valencia) ICPV.

Los participantes, al grito de "Pasarela al RETA ya", han protestado de forma continuada para visibilizar una situación que consideran "insostenible" tras décadas en un sistema mutualista que "ya no garantiza una jubilación digna". Se han escuchado consignas como "Pasarela al RETA ya", "No más demora, queremos RETA ahora", "Con nuestros derechos no se hacen negocio", "La mutua es del Estado, nos han dejado tirado" y "Soy español, quiero mi pensión", entre otras.

Uno de los elementos más visibles ha sido el despliegue del 'Tifo viajero', una pancarta de 30 metros "convertida en un símbolo" de la unidad del Movimiento #J2 y Plataforma para la Pasarela. Tras recorrer ciudades como Granada, Sevilla, Málaga, Bilbao y Santiago de Compostela, ha visitado este martes la ciudad de València. El Tifo continuará su recorrido hacia Salamanca y Cáceres.

Entre los asistentes se encontraban José Soriano, decano del ICAV; Begoña Mollá, decana del ICPV; y representantes de otros colectivos afectados, entre ellos Gloria Espuig, vocal en Valencia de ANMARQ (Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos), según ha informado la organización en un comunicado.

Así, la portavoz del Movimiento #J2, María Diago, abogada y portavoz del colectivo en Valencia, ha aseverado que "los mutualistas alternativos exigen una justicia que solo puede venir del Congreso y de todos los grupos parlamentarios", y ha cifrado en "unas 100.000 personas" las afectadas.

Del mismo modo, ha insistido en la aprobación "ya de una vez por todas" de la pasarela al RETA de los mutualistas alternativos "para poder traspasar los fondos acumulados en las mutualidades al sistema público", al tiempo que ha hecho referencia al artículo 50 de la Constitución, que garantiza, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

"Esperamos que sea transaccional, donde todos los grupos desbloqueen esta situación y consigamos la aprobación de una norma que nos permita de una vez por todas realizar la Pasarela al RETA, que se apruebe", ha manifestado Diago.

Por su parte, la secretaria del ICPV y también portavoz del Movimiento #J2 Procura Valencia, Ana Pons, ha culpado al Estado y a las mutualidades, "que impusieron un sistema que ha fallado". "Los mutualistas, tras cumplir todas las obligaciones, recibimos pensiones de 300 euros, sin pagas extra y sin revalorización. Exigimos justicia, reparación y una pasarela al RETA año cotizado, año reconocido. No pedimos privilegios: pedimos dignidad e igualdad", ha lamentado.

Además, ha prometido que seguirán protestando "sin parar", al mismo tiempo que ha advertido de que, si no hay novedades, "pasaremos acciones un poco más fuertes y más contundentes". En este punto, ha señalado que su sector "no tiene derecho a huelga", por lo que ha lamentado que "hay que buscar" otros métodos "que no nos sancionen".

El origen de la protesta se encuentra "en una realidad asumida por miles de profesionales". Los asistentes han señalado que "quienes cotizaron durante décadas en mutualidades están percibiendo o percibirán pensiones de entre 300 y 400 euros, en doce pagas y sin actualización".

"VULNERA EL DERECHO A UNA JUBILACIÓN DIGNA"

A su juicio, esta situación "vulnera el derecho a una jubilación digna", por lo que han reclamado una Pasarela al RETA 1x1, "sin exclusiones ni compras de derechos, que incluya a jubilados, viudos, huérfanos, enfermos y profesionales en activo".

Por su parte, Gloria Espuig, vocal de la Asociación Nacional de Mutualistas y Arquitectos (ANMARQ), ha criticado que en 1995, con el Pacto de Toledo, "deberían haber legislado una pasarela para que el colectivo se pudiera pasar al sistema público y no se hizo".

Al hilo, ha insistido en que la exigencia es el "mismo trato", es decir, "igual que se le ha tratado un RETA, que se nos trate a nosotros". "Nosotros, además de aportar lo que se nos ha pedido obligatoriamente por la mutualidad o por el Estado, hemos pagado impuestos y esos impuestos han servido para pagarle al RETA las pensiones actuales", ha remarcado.

La protesta se ha celebrado "en plena fase crítica" de negociación parlamentaria, ya que "la Ponencia encargada de elaborar el texto final rechazó la propuesta presentada por el grupo socialista al considerarla insuficiente". Desde el Movimiento #J2 han remarcado que "no servirá cualquier Pasarela" y han señalado que "la única válida es la que no deje a nadie atrás".

Además, los convocantes han anunciado que seguirán movilizándose hasta lograr una reforma "garantista y completa". Y han subrayado: "El problema no es corporativo, sino social, y afecta tanto a profesionales en activo como a pensionistas y familias. El tiempo de las excusas ha terminado. El Congreso tiene la oportunidad de corregir una desigualdad prolongada durante décadas".