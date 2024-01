ACPV: "Es imposible una asistencia médica de calidad humana si no se garantizan los derechos de los valencianohablantes"

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha criticado al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por, a su juicio, "asociar el valenciano a una ideología", al tiempo que ha advertido de que "es imposible poder tener una asistencia médica de calidad íntegra y humana si no se pueden garantizar los derechos de los valencianohablantes".

La entidad se ha pronunciado en estos términos después de que el responsable de Sanidad del Consell haya confirmado que el mérito del idioma valenciano tendrá una valoración inferior que la del doctorado para acceder a las plantillas públicas sanitarias y haya defendido que su departamento toma las decisiones "en base a datos, tendencias, encuestas o gestiones, no con el argumento ideológico".

Al respecto, Acció Cultural destaca que "la lengua de los valencianos no es una ideología, sino un elemento fundamental de nuestra identidad cultural y lingüística". "Asociar el conocimiento del valenciano a una ideología es una tergiversación injusta e inaceptable de la realidad lingüística de nuestro territorio", apuntan en un comunicado.

La presidenta de ACPV, Anna Oliver, considera que garantizar la atención en valenciano es "esencial", ya que "es imposible poder tener una asistencia médica de calidad íntegra y humana, si no se pueden garantizar los derechos de los valencianohablantes". "Y ante esto el Gobierno valenciano, en lugar de fomentar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, lo que está haciendo es poner trabas y discriminar a parte de la población", denuncia.

ACPV subraya que la propuesta del conseller, "no solo vulnera los derechos de los valencianohablantes, sino que también constituye una clara violación de la legislación vigente".

En este sentido, sostiene que "el Estatuto de Autonomía establece de manera contundente en el artículo 6 que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua, y el punto 3 especifica que la Generalitat Valenciana tiene que asegurar el conocimiento". Con esta medida, por tanto, "Sanidad incumple la ley y discrimina los derechos de los valencianohablantes", apostilla.

Además, la organización rechaza "e manera contundente la propuesta populista que plantea la supuesta contradicción entre los méritos académicos y la excelencia profesional con el conocimiento del valenciano".

ACPV argumenta que "conseguir una sanidad de excelencia no tendría que ser incompatible con garantizar el derecho a ser atendido en valenciano en todos los ámbitos de la administración pública, incluyendo la Sanidad Pública".

Y añade: "No se entiende que un trabajador público no conozca las lenguas oficiales del lugar donde desarrolla su labor y el valenciano es lengua oficial. Pedimos a las autoridades competentes que revisen esta propuesta discriminatoria y tomen las medidas necesarias para garantizar que el conocimiento del valenciano no sea considerado como un mérito inferior".