Las actuaciones de Depedro y Rei Ortolá inauguran el ciclo matinal de Els Concerts de La Pèrgola en València

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones de Depedro y Rei Ortolá inundarán de música La Pèrgola, el icónico edificio modernista de La Marina de València, para inaugurar este sábado 15 de noviembre el ciclo matinal de Els Concerts de La Pèrgola.

Esta cita de conciertos, impulsados por promotoras valencianas, es "clave para la industria musical local y parte esencial de la identidad cultural de la ciudad" y cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de València, Vivaticket y Vibra Mahou --la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas--, ha señalado la organización en un comunicado.

En concreto, Depedro abrirá la temporada con su característico sonido mestizo y emocional, con un concierto especial para finalizar su gira 'Un lugar perfecto'; mientras que Rei Ortolá, una de las voces emergentes de la escena valenciana, pondrá el acento local a la jornada.

Asimismo, el evento no solo propondrá música en directo, sino también una "experiencia gastronómica para disfrutar y compartir". De esta forma, la zona Esmorzars a la Pèrgola se convertirá, desde las 9.30 horas, en el punto de encuentro para degustar productos locales. Esta fusión de música y gastronomía busca crear "un ambiente festivo, cercano y auténtico".

Desde su nacimiento hace casi una década, La Pèrgola ha acogido cerca de 200 conciertos y más de 400 artistas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre ciudadanía y música. Su formato de conciertos los sábados por la mañana y su "enclave privilegiado" --declarado Bien de Interés Cultural (BIC)-- frente al mar hacen de esta propuesta una "experiencia única en España", para todos los públicos.