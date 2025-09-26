Una acusación pide a la jueza de la dana que solicite información sobre las 37 víctimas usuarias de teleasistencia

Archivo - Un charco en Alfafar tras el paso de la DANA, a 9 de noviembre de 2024. ARCHIVO. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de las acusaciones personadas en el procedimiento por la gestión de la dana, ha solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) que requiera a la Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales información sobre las 37 personas dependientes usuarias de teleasistencia que fallecieron en la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024.

La petición se produce a raíz de la respuesta parlamentaria remitida por la Vicepresidencia al grupo socialista en Les Corts en la que se informa de que fueron 37 las personas usuarias del Servicio de teleasistencia a personas en situación de dependencia las que murieron a causa de la dana.

Esta acusación recuerda, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que esta cifra "viene a suponer el 16% del total de personas fallecidas" y señala que en la contestación de Servicios Sociales se alude a que "el lunes 28 de octubre de 2024 los trabajadores de la empresa prestataria del servicio de teleasistencia incluyeron, en cada una de sus comunicaciones emitidas o recibidas en su centro de atención, los avisos de precaución a los usuarios por la alerta meteorológica de Aemet por la dana y también se especifica que el propio martes 29 de octubre, desde las ocho horas treinta minutos, y tras la nueva consulta a Aemet, en la que eleva el nivel de alerta a rojo, se trasladó de nuevo los mensajes y alertas de precaución".

Igualmente, en la respuesta parlamentaria, se incluye como anexos listado de llamadas, entrantes y salientes, por municipios, en la provincia de Valencia.

Por ello, pide la práctica de diversas diligencias "a fin de aclarar determinados extremos de las tareas realizadas por la Generalitat los días 28 y 28 de octubre de 2024 para prevenir la integridad física de las personas usuarias del servicio de teleasistencia".

Entre ellas, ACPV pide que la magistrada requiera a la Conselleria de Servicios Sociales un listado de las 37 personas fallecidas, con indicación de la localidad en que fallecieron y cuantos datos personales sean necesarios para su plena identificación. También el expediente administrativo de licitación del servicio de teleasistencia, incluyendo pliego de condiciones y contrato suscrito para su ejecución.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

En la misma línea, se interesa por los protocolos de actuación establecidos por la Conselleria y la empresa prestataria del servicio para la adopción de medidas preventivas, copia de las órdenes escritas remitidas a la empresa prestataria del servicio de teleasistencia, durante los días 28 y 29 de octubre de 2024, copia de la grabación de las llamadas, entrantes y recibidas, con las 37 personas que fallecieron a causa de la dana , informe explicativo de la consulta efectuada a Aemet tras la elevación del nivel de alerta a rojo el 29 de octubre (con la grabación de la conversación telefónica mantenida); y copia de los mensajes y alertas de precaución.

Además, insta a la instructora a solicitar información similar tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de València, ya que "dicho servicio también lo prestan coordinadamente" y en sus demarcaciones territoriales "también se produjeron fallecimientos", argumenta esta parte.

Por otro lado, esta acusación aboga por que Aemet aporte informe sobre las consultas hechas por la Vicepresidencia Primera del Consell los días 28 y 29 de octubre de 2024, respecto de las previsiones meteorológicas de dichos días, especificando qué persona o personas realizaron las consultas y qué personas respondieron, aportando, si las hubiere las grabaciones de las conversaciones mantenidas con dicha institución.