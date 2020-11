La acusada de matar al hijo de su pareja en Elda dice que "intentó salvar al niño hasta el final"

Las acusaciones mantienen la petición de prisión permanente revisable y la defensa alega eximente de miedo insuperable

La acusada de matar al hijo de su pareja en Elda (Alicante) en agosto de 2017 ha asegurado en la última sesión del juicio por dicha causa que "intentó salvar al niño hasta final" y que "la mentira destrozó su vida, la de sus padres y la de los familiares".

"Sufro y vivo atormentada por ese error, lo siento mucho por mentir, tendría que haberme llevado al niño al campo y nada de esto hubiera pasado, nunca podremos asimilar en la vida ese dolor porque soy madre de dos niños pequeños", ha declarado la mujer durante el derecho a última palabra.

Asimismo, durante la quinta y última sesión del juicio, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Alicante, tanto las acusaciones como la defensa han ratificado sus conclusiones sobre los hechos. Tanto el Ministerio Fiscal como las dos acusaciones particulares --la madre del menor y la Generalitat-- solicitan prisión permanente revisable mientras que la defensa ha pedido la libre absolución.

En su última declaración, la acusada ha señalado que ha reconocido la "mentira del simulacro" y que "estuvo mal". "Ni yo misma sé lo que pasó y estoy muy arrepentida por haber estado callada tanto tiempo, la mentira me destrozó la vida, traté de salvar al niño hasta el final", ha añadido.

Momentos antes, las partes ya habían elevado a "definitivas" los informes de conclusiones finales sobre los hechos. La Fiscalía ha mantenido que la mujer estranguló al niño de ocho años y lo hizo de una manera "violenta, sorpresiva y preparada". El Ministerio Público ha centrado su intervención en exponer que el niño "no murió atragantado por un trozo de jamón", tal y como declaró la acusada en la primera sesión del juicio.

La Fiscalía ha rechazado, además, que la mujer "se bloqueara" mentalmente debido a los hechos, y que una vez "se desbloqueó" pudiera preparar todo el escenario para simular un asalto de dos hombres a la vivienda. "Pudo abrir la ventana y gritar o salir corriendo con el niño a la calle, pero una persona que no actúa así y no lía la que lio", ha señalado la fiscal.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la madre del menor se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Fiscal y ha indicado que la acusada "en ningún momento intentó ayudar al niño".

"Lo que alega no tiene base, fue un estrangulamiento con un tejido blando a lazo, los sanitarios no sacaron ningún bolo alimenticio, ni ninguna loncha de jamón, de la garganta del menor", ha concluido la acusación particular.

Por último, la defensa ha negado ante el jurado que existiera esa "premeditación" que mantienen las acusaciones, puesto que ese día la familia "tenía previsto acudir al campo" de los padres de la acusada, y fue el menor quien se negó a ir.

Respecto a la versión del supuesto estrangulamiento, la defensa ha expuesto que se han producido contradicciones entre las versiones otorgadas durante la instrucción y la que se ha expuesto en la Audiencia, además de que "no se tomaron muestras del contenido gástrico", en referencia a la presencia de trozos de jamón.

"Ante la duda, pedimos una sentencia de no culpabilidad, hasta su padre retiró la acusación hacia ella ante las dudas que tenía; recuerden, además, que la que era su pareja alegó que la relación entre el menor y ella era buena y que eran dos familias que se estaban integrando", ha indicado la defensa.

Por último, se ha añadido que la acusada actuó presa del "pánico" y ha pedido la eximente de "miedo insuperable" ante la posibilidad de perder a su pareja cuando estaba embarazada de tres meses y, además, lo ocurrido podía afectar a la relación con su hijo biológico, que entonces tenía tres años.

El niño fallecido era un menor de acogida cuyos padres se habían separado. La madre era la titular del acogimiento familiar permanente mientras que el padre, un conocido preparador de atletismo, lo tenía en el último año en régimen de visitas.

La causa ha quedado vista para sentencia. El próximo lunes, 23 de noviembre, el jurado trasladará el veredicto al magistrado, quien procederá a su lectura para resolver la acusación hacia la mujer.