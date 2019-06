Un acusado de matar a la hija de su vecina tras darle 68 puñaladas pide perdón y alega no recordar nada por las drogas

Publicado 26/06/2019 16:00:30 CET

Un acusado de matar en marzo del año pasado en Alicante a la hija de su vecina, porque estaba molesto por los ruidos que hacía la madre, ha pedido perdón a la familia, se ha mostrado "arrepentido" por el suceso y ha justificado los hechos --la víctima presentaba 68 puñaladas-- en que había consumido cocaína, marihuana, alcohol y medicamentos durante esa mañana.

"No recuerdo nada", ha asegurado y ha mantenido, durante el interrogatorio, que se sintió en una "encerrona" porque pensaba que estaba siendo "espiado", "seguido" y "perseguido" y oía "voces y susurros".

El hombre se ha expresado así a preguntas de su defensa, del ministerio fiscal y de la acusación particular en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Alicante por unos hechos que ocurrieron a finales de marzo de 2018.

Fiscalía y acusación particular solicitan para el acusado 25 años de prisión por asesinato; además, la fiscalía le pide 18 meses y la acusación particular 24 por amenazas. A este último delito también se enfrenta el padre del acusado por supuestamente amenazar a la madre anciana de la víctima en presencia de una agente de Policía.

Además, la fiscalía le reclama 75.000 para la madre de la víctima, 100.000 para cada uno de los dos hijos y 150.000 euros para el marido. La acusación particular eleva las cuantías a 75.000, 150.000 y 200.000 euros, respectivamente.

La defensa solicita la libre absolución al estimar que los hechos no son constitutivos de delito ya que reclama la eximente de toxicomanía y la atenuante de arrebato.

Según la relación de hechos leída al inicio del juicio por jurado que se sigue en la Audiencia de Alicante, el hombre abordó a su vecina de 92 años y a su hija de 58 a la salida del ascensor y cogiendo a la hija por el cuello le asestó 68 puñaladas. Al parecer, el acusado estaba molesto con la anciana por los ruidos que hacía y por poner la televisión a mucho volumen, lo que le impedía dormir.

Además, en la exposición de hechos se ha explicado que el hombre dijo a la anciana que no le hacía nada por su edad pero que se iba a acordar de él "por no dejarle dormir". Asimismo, le dijo que no tenía miedo y que se quedaba esperando a la llegada de la Policía.

Por su parte, el padre del acusado, que bajó al ser avisado por su hijo, le afeó a la anciana que estaban "hartos" de ellos y que lo tenían que haber hecho "antes".

EN ESTADO DE 'SHOCK'

El acusado ha explicado en el interrogatorio que no recuerda "nada" de los hechos y que esa mañana había consumido cocaína, marihuana, alcohol y "mucha medicación". Ha alegado que no recordaba el cuchillo de 10 centímetros con el que asestó las puñaladas, aunque posteriormente ha indicado que servía para cocinar la cocaína, y ha afirmado que se sentía "espiado" y que al verlas se vio "encerrado".

Según su versión, estuvo "dos o tres semanas en shock" en la cárcel y empezó a recordar "trozos" de lo ocurrido, como a la mujer "ensangrentada" y a sí mismo en el aparcamiento. El acusado se ha mostrado "arrepentido" y ha pedido "perdón" a la familia por la muerte de una mujer "inocente".

A su defensa ha respondido que no encuentra "explicación" a lo ocurrido pero que se vio "encerrado" porque se sentía "espiado", "seguido" y "perseguido" porque en su juventud había tratado con traficantes de droga y que veía "los mismos coches y las mismas personas", por lo que ha temido por su vida "diariamente".

Sobre el conflicto con la vecina anciana y los ruidos molestos, ha apuntado que oía "voces y susurros" y que escuchaba como se reían de él y daban golpes. Ha mantenido que "nunca" subió a decir nada de los ruidos, aunque "puede que subiera educadamente" y que, en cualquier caso, no la amenazó. Finalmente, ha señalado que los hechos se produjeron en el primer aniversario del fallecimiento de su madre, de quien recibía apoyo.

AMENAZAS

Por su parte, el padre del acusado ha dicho que se enteró cuando su hijo le depertó de la siesta para decirle que "la había liado". Que le vio lleno de sangre y que bajó al portal.

"Tengo una nebulosa", ha declarado sobre si amenazó a la madre de la víctima, aunque ha asegurado que son "inciertas". Además, ha afirmado que eran "mucho más que vecinos" y que se conocían desde hace más de 20 años. Sobre su hijo ha asegurado que "perdió el norte" tras la muerte de su mujer y que estaba "muy mal".