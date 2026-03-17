Los acusados por la muerte de burros en el Desert de Les Palmes lo achacan a terceras personas o a envenenamiento

Juicio por la muerte de diez burros - EUROPA PRESS

Algunos peritos apuntan que las condiciones de algunos animales que sobrevivieron eran compatibles con una desnutrición en el tiempo

CASTELLÓ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Uno de los acusados en la causa que se abrió por la muerte de diez burros de los 50 que se introdujeron en el parque natural del Desert de Les Palmes en 2021 para prevenir incendios ha señalado en el juicio que se ha celebrado hoy en un juzgado de lo Penal de Castellón que los fallecimientos se produjeron porque hubo actuación de terceras personas, mientras que el otro procesado ha subrayado que cree que a los animales les echaron veneno.

La fiscal, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, solicita para cada uno de los acusados -el entonces director del Desert de Les Palmes, Antonio Luis García, y el ganadero propietario de los animales- 20 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales por tiempo de 4 años y 6 meses.

En su escrito de conclusiones, el ministerio fiscal señala que la muerte de los asnos se produjo a consecuencia de la omisión llevada a cabo por los acusados, los cuales no llevaron a cabo las actuaciones míninas necesarias para prestar asistencia a los animales, ya que produciéndose muertes desde el inicio de la experiencia, no dispusieron la realización de una valoración veterinaria, no efectuaron actuación alguna dirigida a disponer el adecuado traslado controlado de los ejemplares fallecidos ni solicitud de necropsia para determinar la causa de las muertes, desconociéndose el destino dado a los cadáveres.

El entonces director del Desert de Les Palmes, que ha declarado que el proyecto para introducir los burros en el Desert de Les Palmes fue iniciativa suya, ha reconocido que no existe ningún informe sobre la capacidad trófica de las parcelas donde se trasladaron a los animales, sino que el ganadero y un veterinario las visitaron y las consideraron adecuadas y que cuando el primero solicitó alimentación suplementaria, se les proporcionó, aunque esto se hizo de manera "puntual".

Así mismo, ha aclarado que el ganadero se encargaba de la gestión de los animales y el parque natural de la logística, y que no se encargó ningún informe veterinario antes de llevar a los burros al Desert de les Palmes. Sí ha explicado que observó a tres animales delgados cuando llegaron al parque natural, aunque -según ha dicho- el ganadero le dijo que allí se recuperarían.

Respecto a las muertes de los burros, ha subrayado que la primera pensó que era natural, "pues no había signos de que había sido anómala", y que el cadáver había desaparecido cuando fue a retirarse. El segundo burro fallecido -según ha relatado- estaba enredado con el pastor eléctrico, por lo que pensó que su muerte había sido accidental; mientras que el tercer burro fallecido apareció en una pequeña oquedad del terreno.

Según ha manifestado el acusado, los burros estaban muy dispersos, "lo que no se correspondía a su conducta normal"; algunos presentaban heridas; y seis hembras abortaron.

"SE NOS IBA DE LAS MANOS"

"Abortamos el proyecto porque se nos iba de las manos ya que había factores que no podíamos controlar", ha apuntado el entonces director del Desert de Les Palmes, quien considera que hubo actuación de terceras personas y ha dicho que pidió ayuda a la Guardia Civil porque al segundo día de estar los animales en el parque natural algunos estaban fuera del pastor eléctrico, que "había sido rebajado y habían obligado a salir a los animales". "Sin la intervención de terceras personas, no hubiera ocurrido lo que ocurrió", ha sentenciado.

Así mismo, ha subrayado que las competencias sanitarias y ganaderas no son suyas, aunque ha aclarado que no decía esto con ánimo de exculparse. "Yo me impliqué mucho en el proyecto porque me lo creía, pero mi obligación no era vigilar a los burros", ha agregado, y ha destacado que tuvo informada a su superior jerárquica "en todo momento".

Por su parte, el ganadero ha indicado que los burros no estaban mal de salud cuando llegaron al Desert de Les Palmes y que él les subía un saco de pienso de vez en cuando, aunque considera que tenían bastante comida en el campo. También ha señalado que él iba todos los días a ver a los animales y que, en un momento determinado, informó al director del parque natural de que todos tenían diarrea, aunque no le dio solución. "Yo creo que les echaron veneno porque los burros no se mueren de un día para otro", ha dicho.

El acusado considera que los animales cogieron anemia y perdieron peso de "hacerles correr". Además, ha manifestado que no le han indemnizado por los animales muertos y que los que no fallecieron todavía viven y se encuentran bien de salud.

El responsable del Seprona de la Guardia Civil que realizó la investigación ha confirmado que no había necropsia de los animales muertos y que no se documentó ninguna asistencia veterinaria a los burros mientras estuvieron en el parque natural. Ha explicado que, tras descartar varias hipótesis, concluyeron que la carga del medio más el estrés podía dar lugar a maltrato animal.

Otro agente de la Guardia Civil ha afirmado que lo de que se pudo producir un sabotaje "es una burda forma de intentar negar la realidad". "Las muertes se produjeron porque no había suficiente comida, pues los animales intentaron hasta alimentarse de la corteza de los matorrales", ha relatado.

La jefa del director del Desert de Les Palmes, por su lado, ha indicado que hasta que se abortó el proyecto no recibió nada de sus superiores y que los animles tenían que estar sometidos a un control sanitario que pertenecía al propietario de los mismos.

PRUEBA PERICIAL

Dos de los peritos -veterinarios- que realizaron un informe clínico sobre tres de los burros que lograron sobrevibir han resaltado su baja condición corporal, que tenían anemina no regenerativa y alguno de ellos un daño renal importante y deshidratación, además de apatía y debilidad, lo que -según han explicado- es compatible con una desnutrición en el tiempo. Así mismo, han señalado que, tras analizar muestras de los animales vivos, descartadon que hubieran sido envenedados.

Otros dos peritos han explicado que la alimentación del entrono era incapaz de sostener en buenas condiciones a la manada sin suplementos tras apoyarse en un informe que recogía analítica de las heces de los burros, el cual -según han afirmado- explica que había gran cantidad de plantas con un valor nutricional muy pobre. Así mismo, han señalado que las condiciones de los animales vivos eran coherentes con una mala alimentación durante tiempo.

Uno de los peritos ha declarado que el desarrollo de proyectos como el del Desert de Les Palmes son factibles, "pero no se pueden hacer de cualquier manera, ya que hay que llevar control sobre los animales, complementar la dieta, controlar los parásitos y las lesiones, y todo eso adolece en este caso", y ha añadido que "lo sorprendente es que no se reaccionase ante las muerte de los animales para ver las causas".

Otro perito biólogo ha manifestado que la dieta de los burros era un 91 por ciento de especies leñosas, "dieta con bajo nivel nutritivo".

Finalmente, una perito propuesta por la defensa ha declarado que la carga trófica del ambiente era suficiente y que no existe nexo causal entre las muertes y la falta de comida, sino que fueron "muertes violentas". "A los animales se les trató como ser debía, se eligió el terreno adecuado y no sé si las muertes hubieran sido evitables, pero no murieron de hambre", ha concluido.