Adif invertirá 1,5 millones en un vial directo entre la terminal ferroviaria de Font de Sant Lluís y la ZAL

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado, por un importe de 1.497.291,5 euros, las obras de acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal de València-La Font de Sant Lluís y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València, según ha informado el administrador ferroviario en un comunicado.

Este proyecto constructivo se enmarca en la remodelación de la terminal de transportes de mercancías de València-La Font de Sant Lluís y su ejecución permitirá disponer de una conexión interna "directa" para el tráfico rodado desde la ZAL del conjunto portuario, mediante un vial para el tránsito de camiones y vehículos ligeros, lo que aumentará la conectividad y eficiencia del nodo ferroportuario.

El proyecto contempla la ejecución de una calzada bidireccional, con carriles de tres metros de anchura y 0,50 metros de arcén, con barreras rígidas en los laterales, completando una anchura total de plataforma de ocho metros; la ejecución de sendas barreras rígidas continuas de hormigón tipo "new jersey" en sus márgenes derecho e izquierdo, que se rematarán con cerramientos de malla de triple torsión, con postes directamente encastrados en la propia barrera.

Adif está desarrollando actualmente la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que plantea incrementar de forma efectiva el transporte ferroviario de mercancías, que actualmente tiene en España cuotas "significativamente inferiores" a la media europea, contemplando entre sus acciones la de impulsar una red de nodos estratégicos intermodales situados en los ejes prioritarios de mercancías y de la Red Ten-T, "poniendo en valor sus activos y ofertando unas infraestructuras de calidad que den respuesta a las necesidades de transporte de la sociedad y del conjunto de nuestros grupos de interés".

En el marco de su Plan Estratégico 2030, Adif establece como prioritario un Plan de Mercancías cuyo objetivo es conseguir que la cuota de transporte ferroviario de mercancías en España ascienda al 10,3 por ciento en el año 2030, "poniendo en valor sus activos y ofertando unas infraestructuras de calidad que den respuesta a las necesidades de transporte de la sociedad".

En línea con este objetivo, Adif está trabajando en el desarrollo de una Red Estratégica de Terminales Intermodales, en cooperación con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las Comunidades Autónomas, que mejorará la oferta de instalaciones destinadas al intercambio modal de mercancías.

Para dar servicio a la demanda prevista de transporte ferroviario de mercancías, con la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo y Atlántico, será necesario disponer de terminales ferroviarias intermodales interoperables en dichos corredores, donde se puedan prestar servicios de calidad a dichos tráficos.

En este contexto, actualmente se encuentran en ejecución las obras de remodelación de la Terminal Intermodal y Logística de València-La Font de Sant Lluís, de forma que se amplían las infraestructuras ferroviarias existentes para poner en servicio una terminal intermodal. La construcción del nuevo vial complementa estas actuaciones mejorando los accesos y conectividad con otras áreas logísticas.