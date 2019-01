AECC Valencia beca proyectos de investigación sobre cáncer infantil, mama, pulmón y leucemia aguda

Publicado 09/01/2019 11:37:55 CET

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, AECC Valencia, ha concedido becas predoctorales a cinco jóvenes procedentes de diversos centros de investigación de la ciudad para desarrollar sus respectivos proyectos. En concreto, este año la entidad financiará proyectos sobre cáncer infantil, mama, pulmón y otros dos sobre la leucemia aguda mieloblástica con metodologías distintas.

Los trabajos seleccionados serán desarrollados en la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe de la Comunidad Valenciana, Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia (Incliva) y la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia.

El objetivo de estas becas, con durabilidad de tres años, es dar respaldo a la comunidad científica valenciana proporcionando a jóvenes investigadores la oportunidad de iniciar su trayectoria profesional en un centro de investigación de reconocido prestigio.

"Sin duda la fase predoctoral es la que menos ayudas y subvenciones públicas recibe, por lo que muchos jóvenes se ven abocados a abandonar sus proyectos tras acabar la carrera. Creemos que estas becas de AECC Valencia son indispensables y la gran acogida e interés que despiertan año tras año así lo demuestra", explica la gerente de la entidad, Helena Alloza, en un comunicado.

Así, la financiación de las becas asciende a 60.000 euros por proyecto, con la posibilidad de renovar las ayudas un año más en función de los avances de cada trabajo. Esta ayuda ha sido posible gracias a las recaudaciones obtenidas durante todo el año a través del circuito Run Cáncer, una iniciativa de AECC Valencia que consiste en una serie de carreras y marchas solidarias organizadas en más de 70 localidades de la provincia de València y que en 2018 ha recaudado 309.135 euros.

En el proceso de selección, los proyectos finalistas se han sometido a una fase de evaluación externa por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), así como por el Comité Técnico de AECC Valencia, y otra de ratificación por el Consejo Ejecutivo.

BECAS FINALISTAS

'Caracterización del microentorno tumoral en cáncer de mama HER2 positivo y su implicación en la respuesta al tratamiento'. Anna Adam Artigues / Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia (Incliva). Esta investigación aborda uno de los tumores con mayor incidencia entre las mujeres, el cáncer de mama. Así, la investigadora en la, con su proyecto titulado pretende ofrecer al 20% de las pacientes que desarrolla resistencia a las terapias de menor toxicidad que la quimioterapia, la identificación de marcadores para personalizar el tratamiento.

El proyecto 'In vivo models to approach functional genomics in myelodysplastic syndromes' de Cristian García Ruiz / Fundación para la Investigación del Hospital La Fe tiene como objetivo la investigación de mutaciones en el desarrollo de la leucemia aguda mieloblástica.

Por su parte, 'Estudio de la evolución clonal en leucemia mieloblástica aguda NPM1 positiva mediante separación celular por citometría de flujo' (Beatriz Martín Herreros/Fundación para la Investigación del Hospital La Fe) contempla mejorar los conocimientos de los mecanismos implicados en la resistencia de este tipo de leucemia permitiendo adaptar el tratamiento de los pacientes.

En 'Understanding mechanical transmission signals in neuroblastoma using 3D in vitro models for biological and preclinical studies', Ezequiel Monferrer Garzarán, de Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia (Incliva), se centra en el tumor infantil más común, el neuroblastoma. En concreto, apuesta por el desarrollo del método in vitro 3D, y así sustituir al método actual in vitro 2D.

Finalmente, 'Inmunograma no invasivo. Aproximación multidimensional para caracterizar y monitorizar el estatus inmune en cáncer de pulmón', de Andrea Moreno Manuel/Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia, pretende la realización de un test (inmunograma) que permita, a través de muestras de sangre, valorar el estado inmune, así como controlar los cambios que se producen a consecuencia de las intervenciones terapéuticas en los pacientes con cáncer de pulmón.