Aemet activa el aviso naranja en Castellón y el amarillo en toda la Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas

Previsión meteorológica del 15 de agosto - AEMET

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 15 de agosto, avisos meteorológicos en la totalidad de la Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas, que serán de nivel naranja en el interior norte de la provincia de Castellón por precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, Aemet ha establecido el aviso amarillo por lluvias y por tormentas en todo el resto de la Comunitat Valenciana entre las 14.00 y las 21.59 horas. Estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

A estas alertas se suma el aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 grados en el litoral sur de Alicante, con especial incidencia en las zonas de interior, comprendido entre las 13.00 y las 20.59 horas.

En cuanto al estado general del tiempo, la jornada contará con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, con chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes que presentan probabilidad de extenderse al litoral.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas descenderán, aunque con una bajada ligera en el litoral. Soplará viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este por la tarde.

En las capitales de provincia, las mínimas serán de 25 grados en Alicante, Castelló de la Plana y València. Las máximas se situarán en 35 grados en Alicante, 34 grados en Castelló de la Plana y 33 grados en València.

Según el CCE 112, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es alto en toda la Comunidad Valenciana, excepto en el sur de Alicante donde es bajo-medio. Hay alta probabilidad de tormentas secas en prácticamente toda la Comunitat Valenciana.