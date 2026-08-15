Aemet amplía el aviso naranja por lluvia y tormentas a varias zonas de Valencia y el interior sur de Castellón

Avisos meteorológicos en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos activos en la tarde de este sábado: el nivel naranja por lluvias y tormentas previsto inicialmente en el interior norte de Castellón se amplía también al interior sur de esta provincia y el interior norte y litoral sur de Valencia.

En la provincia de Castellón, la zona del interior norte permanece bajo aviso naranja tanto por lluvias acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en una hora como por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, con un periodo de activación fijado entre las 14.00 y las 21.59 horas.

Asimismo, en el interior sur de Castellón se ha activado el aviso naranja por precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado en una hora desde las 17.00 hasta las 21.59 horas. Se prevén chubascos eficientes que pueden acumular de forma local estos valores o incluso superarlos.

En la provincia de Valencia, Aemet ha establecido el aviso naranja en el interior norte por precipitaciones acumuladas de 50 litros por metro cuadrado en una hora entre las 17.00 y las 21.59 horas, debido a la posibilidad de chubascos eficientes que superen dicha cifra puntualmente.

Por último, el litoral sur de Valencia cuenta con un aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, activo entre las 17.00 y las 19.59 horas.

El resto de la Comunitat Valenciana tiene activos avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas durante la tarde.