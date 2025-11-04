Aemet establece para este jueves aviso amarillo por lluvias y tormentas en el norte de Castellón

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia en Castelló. Imagen de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón y ha apuntado que un frente frío atravesará la Comunitat Valenciana.

En concreto, el aviso se iniciará a las 00.00 horas del jueves y, en principio, se prolongará hasta las 17.59 horas del mismo día. Se prevé que la precipitación acumulada en una hora sea de 20 litros por metro cuadrado (l/m2), con posible granizo.

Aemet ha señalado que, en la madrugada del jueves, un frente frío atravesará la Comunitat Valenciana y ha precisado que en la parte delantera del frente se puede formar una baja secundaria en el Mediterráneo que introduzca durante unas horas aire marítimo del sureste en el norte de Castellón.

Con esta situación, y principalmente durante la madrugada y mañana del jueves, se esperan precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón, sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa hacia el sur.