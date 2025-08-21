Aemet levanta los avisos en la Comunitat y prevé viento fuerte en el interior de Castellón y chubascos en la mitad sur

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aemet ha levantado los avisos en la Comunitat Valenciana para este jueves en una jornada en la que se registrarán rachas muy fuertes de viento del noroeste en el interior norte de Castellón y chubascos dispersos en la mitad sur.

Así, la Comunitat Valenciana amanecerá con intervalos nubosos y temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios con máximas en descenso en el interior de la mitad sur, que irán en ligero ascenso en el interior central y con pocos cambios en el resto.

Por su parte, en el interior norte de Castellón habrá viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes; en el resto, viento de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur, moderado en el litoral de central y en el sur de Alicante por la tarde.