Aemet prevé que en zonas bajas del prelitoral de Valencia y de Alicante se superen este domingo los 42 grados

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua durante la cuarta ola de calor del verano, a 22 de agosto de 2023, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALENCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que se prevé que este domingo, sobre las 16.00 horas, se alcancen valores superiores a los 42º en zonas bajas del prelitoral de Alicante, como Orihuela o Elche, y se rocen los 40º en el litoral.

En el caso de la provincia de Valencia, ha apuntado que las temperaturas más altas se van a registrar también en zonas bajas del prelitoral, en localidades de la Ribera Alta, la Costera o la Vall d'Albaida. En concreto, en Xàtiva y Carcaixent está previsto que a las 17.00 horas se superen los 42º.

Así lo ha indicado Aemet en un mensaje en su red social 'X', en el que ha advertido de que la situación es "muy adversa" a causa de las altas temperaturas, "con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos".

El organismo meteorológico ha explicado que la cercanía del mar y sierras litorales da lugar a que haya diferencias "significativas" de temperatura entre zonas de prelitoral y costeras, aunque con bochorno en la costa por la combinación de calor y humedad.

"Como siempre, gran gradiente térmico en el área de València, donde en la playa las temperaturas estarán entre 34º y 36º, aunque con bochorno por la humedad", ha señalado, al tiempo que ha agregado que en el centro de la ciudad se alcanzarán los 38º y en el oeste 40º o "algo más" sobre las 16.00 horas de este domingo.

Asimismo, ha resaltado que en la comarca de la Safor y zonas del norte de la Marina Alta las temperaturas máximas se suelen registrar por la tarde, cuando la brisa del sureste gira a sur y el aire desciende desde el Montgó y Segària recalentándose.

Aemet ha alertado de que para este lunes, 18 de agosto, está activo el aviso rojo en el sur de Alicante, ya que las temperaturas van a continuar siendo muy altas, similares a las de hoy. En el resto de la provincia y en zonas de Valencia, la alerta vigente será la naranja.

AVISO AMARILLO POR TORMENTAS

"La novedad de mañana es que se pueden producir tormentas, algunas fuertes", ha subrayado. Ante esta situación, se decreta el aviso amarillo en el interior de Castellón e interior norte de Valencia por tormentas.

El organismo meteorológico ha insistido en que este lunes va a ser un día "muy adverso" por el calor y las tormentas: "Aunque en algunas zonas la intensidad será fuerte, en otras van a ser secas o con poca precipitación, con el peligro que conlleva para los incendios".

"El perfil atmosférico de mañana en algunas zonas, en forma de 'V invertida' en capas bajas, un estrato húmedo somero en capas medias e inestabilidad, es el típico de tormentas con poca precipitación y reventones secos. Situación que puede ser muy adversa mañana para los incendios", ha reiterado.