El Aeropuerto de Castellón aborda con sector el turístico el lanzamiento de las rutas de Manchester y Bolonia en 2026

El aeropuerto de Castellón aborda con el sector turístico el lanzamiento de las rutas de Manchester y Bolonia en 2026

CASTELLÓ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha acogido un encuentro con representantes del sector turístico de la provincia a fin de informar sobre el lanzamiento de dos nuevas rutas estivales a Manchester y Bolonia en 2026.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha subrayado la "importancia" de que el aeropuerto "esté alineado" con el sector turístico de la provincia y de que éste "disponga de información actualizada sobre el catálogo de rutas del aeropuerto".

Con este objetivo, el aeropuerto ha convocado una reunión con representantes de las entidades Ashotur, Hosbec, Introducing Castellón, Aevav y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.

Asimismo, el director general de Aerocas ha detallado el reciente acuerdo alcanzado con la aerolínea Ryanair para el establecimiento de dos líneas regulares con Manchester y Bolonia a partir del próximo 1 de junio. Ambas conexiones dispondrán de dos frecuencias semanales y operarán hasta finales de septiembre.

En el encuentro se ha abordado la conveniencia de trabajar de "manera conjunta" en la promoción de Castellón en los nuevos mercados, "que son potenciales emisores de turistas a la provincia".

En este sentido, el director general de Aerocas ha hecho hincapié en la importancia de la ruta Manchester, en la medida en que va a facilitar la llegada de turistas desde el norte de Inglaterra. También la de Bolonia, dados los lazos empresariales entre la ciudad italiana y Castellón.

Al hilo, Justo Vellón ha manifestado que las nuevas rutas se suman a las 14 que ha operado este año el aeropuerto, que está previsto que se mantengan en 2026.