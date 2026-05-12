El aeropuerto de Castellón registra su mejor mes de abril con 32.459 pasajeros

Aeropuerto de Castellón - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 12 May. (EUROPA PRESS) - -

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en abril 32.459 pasajeros, el mejor registro de su trayectoria en este mes y un crecimiento interanual del 12 por ciento. Así lo ha anunciado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha resaltado que, por primera vez, el aeropuerto ha superado la barrera de los 30.000 pasajeros en abril.

Por otra parte, ha destacado el balance del primer cuatrimestre del año, con un acumulado 73.353 pasajeros y un incremento del 15 % respecto al mismo periodo de 2025.

La directora general de Aerocas ha manifestado que estas cifras confirman "el mejor inicio de año en la trayectoria del aeropuerto, a pesar del actual escenario de incertidumbre vinculado a la guerra en Oriente Próximo".

Raquel París ha avanzado la próxima incorporación de más rutas regulares, hasta alcanzar las 16 programadas en la presente campaña estival.

El 30 de mayo regresan las conexiones con Asturias y Bilbao (Volotea); el 1 de junio se inauguran las líneas de Bolonia y Manchester (Ryanair); el 4 de junio, vuelve la de Oporto (Ryanair); y en julio se activa la de Palma de Mallorca (Iberia-Air Nostrum).

Estas seis rutas se suman a las diez que ya están operando: Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid.

Por otra parte, el aeropuerto ha programado para este verano, a partir de final de junio, una operativa chárter que va a posibilitar la llegada a Castellón de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia.