El Aeropuerto de Valencia registra más de 9,7 millones de pasajeros hasta septiembre

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto de Valencia - AEROPUERTO DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Valencia ha cerrado los primeros nueve meses del año con un total de 9.739.981 pasajeros, un 8,3 por ciento más que en el mismo período de 2025, según ha informado Aena en un comunicado.

Por lo que respecta a las operaciones, el Aeropuerto de Valencia ha gestionado 74.370 movimientos de aterrizaje y despegue desde enero hasta septiembre, lo que supone un 5,7% más que el año pasado durante los mismos meses.

En septiembre, el Aeropuerto de Valencia registró 1.129.165 pasajeros, un 5,4% más que en septiembre de 2025. El tráfico internacional se incrementó un 7,4% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 870.592 pasajeros. Por otro lado, el tráfico nacional registró 256.530 pasajeros, un 0,4% menos. Todo ello, en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

En el detalle de las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en septiembre, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 196.362 viajeros; seguidos de Reino Unido con 103.836; Alemania, con 95.188; Países Bajos con 93.514; y Francia, con 73.114.

En cuanto a los vuelos atendidos en septiembre, el recinto aeroportuario operó un total de 8.737, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al mismo mes del año pasado.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de septiembre de 2026 con 37.669.196 pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 318.246 movimientos de aeronaves, un 4,9% más que en 2025; y transportaron 125.380 toneladas de mercancía, un 5,7% menos que en 2025.

En términos acumulados, de enero a septiembre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 309.916.589 pasajeros (un 4,1% más que en el mismo periodo de 2025); se registraron 2.626.553 movimientos de aeronaves (+3,9%); y se transportaron 1.105.225 toneladas de mercancía, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025.