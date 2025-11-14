Los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia cierran octubre con 17,2 y 10 millones de viajeros acumulados

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado octubre con 17.220.070 pasajeros acumulados en lo que va de 2025, un 8,3 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior, y el de Valencia suma 10.083.151, con una subida del 8,2%.

En concreto, la terminal alicantina ha registrado este mes pasado un récord mensual con 1.902.792 viajeros, un 5,9% más que en octubre de 2024, mientras que la valenciana ha obtenido un mes "histórico" con 1.093.461 viajeros, lo que implica un aumento del 8,1% en el tráfico de pasajeros, según ha informado Aena en un comunicado.

Respecto al tráfico internacional, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha experimentado un crecimiento del 7,3% con 1.682.560 pasajeros y el nacional se ha situado en 217.233, un 4,5% menos.

Dentro del mercado procedente de otros países, Reino Unido ha liderado el tráfico de octubre en las instalaciones aeroportuarias alicantinas, con 631.771 viajeros, seguido de Alemania, con 129.127; Países Bajos, con 118.996; Bélgica, con 98.841, y Polonia, con 91.695.

De otro lado, en el aeropuerto de Valencia, el tráfico internacional sigue siendo mayoritario con 830.800 personas en octubre, un 10,7% más, y el doméstico ha alcanzado los 258.395 viajeros, un 0,1% menos. Todo ello, en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo mes del año anterior.

Sobre los pasajeros extranjeros de la terminal valenciana, los más numerosos han sido los de origen/destino Italia, que han sumado 175.677, junto con Alemania, con 98.711; Países Bajos, con 87.870; Reino Unido, con 84.477, y Francia, con 82.277.

VUELOS

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto alicantino ha obtenido "el octubre con más movimientos de su historia" y al gestionar un total de 11.931 vuelos, lo que implica un incremento del 6,1% respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, el de Valencia ha operado 8.405 vuelos, dato que se traduce en un aumento del 2,6% en comparación con los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del ejercicio pasado. Además, a falta de dos meses para cerrar el año, esta terminal acumula 78.779 movimientos, con una subida del 6,4% al tomar como referencia los mismos meses del año anterior.

Los aeropuertos del Grupo Aena, compuesto por 46 terminales y dos helipuertos en España, el de Londres-Luton y 17 en Brasil, han cerrado octubre de 2025 con 35.099.396 pasajeros, un 4,5% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 295.929 movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y han transportado 150.175 toneladas de mercancía, un 9,3% más.