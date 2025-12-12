Los aeropuertos de Alicante y Valencia superan el dato de viajeros de 2024 y acumulan 18,6 y 11 millones hasta noviembre

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández - GVA - Archivo

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y de Valencia ya han superado la cifra total de pasajeros registrada en 2024, cuando hubo cerca de 18,4 y 10,8 millones de viajeros, respectivamente, ya que entre enero y noviembre de 2025 han acumulado 18.631.566 y 10.954.107.

Así, la terminal alicantina desde principios de año ha crecido un 8,5 por ciento en comparación con el mismo periodo del ejercicio pasado y la valenciana ha logrado un incremento del 9,4%, según ha informado Aena en un comunicado.

En Alicante, los vuelos operados desde enero hasta noviembre han aumentado un 8,4% respecto a los mismos meses de 2024 y alcanzan los 116.924. Por su parte, en Valencia, a falta de un mes para cerrar el año, se han anotado 85.986 movimientos, un 6,3% más.

Además, el tráfico de noviembre en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández supone "un nuevo récord mensual", como ha ocurrido en todos los meses del presente ejercicio, al contabilizar un total de 1.411.496 pasajeros, un 10,3% más que en el mismo mes de 2024.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, ha experimentado un crecimiento del 13,6% en noviembre con 1.230.388 pasajeros registrados. Por otra parte, el nacional ha registrado 178.975, un 7,5% menos. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha liderado el tráfico de noviembre con 453.903 viajeros, seguido de Países Bajos, con 95.642; Alemania, con 90.428 Bélgica, con 85.778, y Polonia, con 83.234.

Por su parte, en el aeropuerto de Valencia el mes de noviembre ha vuelto a ser "histórico" con un aumento del 25,4% y un total de 870.956 pasajeros registrados. Este "destacado incremento porcentual" corresponde a la comparativa con noviembre de 2024, cuando el tráfico se vio parcialmente afectado por la dana.

Asimismo, el tráfico internacional sigue siendo mayoritario en la terminal valenciana con 647.040 pasajeros en noviembre, un 32,2% más. El mercado doméstico también ha experimentado un incremento del 9,2% y ha registrado 222.371 viajeros. Todo ello, en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo mes del año anterior.

Sobre las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en noviembre en el aeropuerto de Valencia, Aena ha indicado que los más numerosos han sido los de origen/destino Italia, que han sumado 169.536 viajeros; seguidos de Alemania, con 74.511; Países Bajos, con 63.655; Francia, con 61.578, y Reino Unido, con 59.955.

OPERACIONES

En cuanto a las operaciones de noviembre, el aeropuerto alicantino también ha obtenido cifras "récord" en este apartado y ha gestionado un total de 9.469 vuelos, lo que implica un incremento del 10,5% respecto al mismo mes de 2024. Mientras tanto, la terminal valenciana ha operado 7.207 vuelos, un dato que se traduce en un aumento del 5,9%.

Los aeropuertos del grupo Aena, compuesto por 46 terminales y dos helipuertos en España, el de Londres-Luton y 17 en Brasil, han cerrado el mes de noviembre de 2025 con 27.681.817 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 244.057 movimientos de aeronaves, un 1,6% más que en 2024, y han transportado 146.297 toneladas de mercancía, un 12,2% más que el año pasado.