Agricultura y Fundación Oceanogràfic avanzan en la protección de los caballitos de mar con ayuda del sector pesquero

Agricultura y Fundación Oceanogràfic - GVA

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y la Fundación Oceanogràfic continúan ampliando el estudio y la conservación de los caballitos de mar en la Comunitat Valenciana gracias a la implicación del sector pesquero.

La participación de las cofradías y de los profesionales del mar se ha consolidado como "un pilar necesario" para el desarrollo de este proyecto de recuperación, que combina el conocimiento científico, la conservación del medio marino y el compromiso con la sostenibilidad.

La iniciativa, que se desarrolla desde finales de 2022, ha permitido recopilar información relevante sobre la presencia y la distribución de los caballitos de mar en el litoral valenciano. Un avance que ha sido posible gracias a la colaboración de los pescadores profesionales, que, en el ejercicio de su actividad diaria, actúan como centinelas del mar. Su contribución permite la detección de ejemplares capturados de forma accidental, lo que aporta datos clave para comprender mejor la situación de estas poblaciones, tal como ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Gracias a este trabajo conjunto se está consiguiendo recuperar y devolver al mar los individuos capturados accidentalmente, así como se está generando aprendizajes científicos relevantes como la identificación de las áreas de distribución de las especies, y la ampliación del conocimiento sobre su biología. En este sentido, se pueden analizar aspectos como la talla, el sexo de los individuos, la interacción con otras especies, y el estado de salud de la población.

Las dos especies beneficiadas, Hippocampus hippocampus y Hippocampus guttulatus, se encuentran en una situación cercana a la vulnerabilidad según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internación para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque la falta de actualización de datos científicos impide determinar con mayor precisión el estado real de sus poblaciones.

Por tanto, la colaboración con el sector pesquero en este proyecto es fundamental para avanzar en el conocimiento de las especies y poder reforzar su protección.

PROCESO DE RECUPERACIÓN Y REINTRODUCCIÓN

Cuando un pescador localiza un caballito de mar entre sus redes, activa el protocolo de aviso que permite al equipo de rescate de la Fundación Oceanogràfic desplazarse hasta el puerto para recoger al ejemplar.

Posteriormente, el animal se traslada al Centro de Recuperación del Oceanogràfic (Ciutat de les Arts i les Ciències S.A. - Generalitat), donde recibe atención especializada por parte de los veterinarios y biólogos.

Una vez completado el proceso, se reintroduce en el medio natural en una zona próxima a su lugar de origen y en un hábitat adecuado para su supervivencia. Estas áreas se estudian previamente mediante buceos de prospección que garantizan su presencia en unas condiciones óptimas. Además, los caballitos de mar se sueltan con una pequeña marca para facilitar su seguimiento, lo que permite obtener información adicional en caso de recaptura o avistamiento.

IMPLICACIÓN CRECIENTE DEL SECTOR PESQUERO

En poco más de tres años, se han registrado cerca de 300 ejemplares, lo que permite generar una base de datos sobre la distribución de estas especies en el litoral valenciano.

Tal como reflejan las cifras, la participación de los pescadores continúa en aumento. En los primeros meses de 2026 se ha documentado un incremento de individuos que evidencia el compromiso del sector y que supera ampliamente los registros de los años anteriores.

La implicación de las cofradías, que ya alcanza a la mitad de las que existen en la Comunitat Valenciana, es determinante en esta esta red de colaboración.

Puertos como el de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Castelló, València, Gandia, Cullera, Dénia o Xàbia destacan por su participación y reflejan su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Más allá de la recogida de datos, la colaboración de los pescadores también desempeña un papel fundamental en la sensibilización y divulgación sobre la importancia de proteger estas especies y sus hábitats. Su conocimiento del mar y su contacto directo con él, convierten a este colectivo en un aliado estratégico.

Este enfoque integral refuerza la importancia de la cooperación entre la administración, la comunidad científica y el sector pesquero para garantizar la protección de toda la biodiversidad marina.