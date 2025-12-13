Agricultura ya ha finalizado el 93,8% de las obras en caminos rurales en la provincia de Valencia

Obras de recuperación de caminos rurales y estructuras de drenaje dañados en el término municipal de Pedralba. - GVA

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ya está actuando en el 97 por ciento de los caminos comprometidos tras la dana en la provincia de Valencia, y ha finalizado el 93,8% de las actuaciones, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Así lo ha confirmado el conseller Miguel Barrachina, durante su visita a las obras de recuperación de caminos rurales y estructuras de drenaje dañados en el término municipal de Pedralba (Valencia), que se enmarca en el paquete de actuaciones de emergencia en caminos rurales de las comarcas de la Hoya de Buñol, Los Serranos y el Camp de Túria.

"Hemos invertido más de 700.000 euros en recuperar 1.218 metros de caminos rurales para que ningún agricultor de Pedralba se quede aislado y pueda acceder a su explotación, porque cada camino rural reparado es una garantía de futuro para la agricultura valenciana", ha señalado.

Además, el conseller ha remarcado la inversión global, que alcanza los 30 millones de euros en las provincias de Castellón y Valencia para actuar sobre 574 puntos de caminos rurales, a los que se suman 3,4 millones en ayudas a ayuntamientos para que reparen otros caminos, superando en total los 600 puntos de actuación.

Respecto del estado global de las actuaciones en las provincias de Valencia y Castellón hay un total de 554 puntos en obras y los ya terminados alcanzan el 87,2%.

PEDRALBA

Pedralba es uno de los municipios en los que se están llevando a cabo actuaciones para restituir la red de caminos rurales, "esencial" para la actividad agrícola.

"Hemos pasado de los caminos cortados a más de 1.200 metros de firmes recuperados y taludes protegidos, para que cada agricultor pueda acceder a su parcela. No solo reparamos el daño, sino que además reforzamos los puntos críticos con escolleras, pasos con marcos y hormigón para ganar seguridad ante futuras posibles riadas", ha afirmado el conseller.

Y ha añadido: "Cuando arreglamos un camino rural, no estamos asfaltando tierra, estamos defendiendo la actividad agraria, el empleo y el futuro de nuestros pueblos".