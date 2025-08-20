Aguas de Alicante alerta de intentos de estafa en su nombre: "Nunca solicitamos datos bancarios"

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante (Aguas de Alicante) ha alertado de intentos de estafa en su nombre a la ciudadanía, después de haber detectado "llamadas y SMS fraudulentos", según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Desde la compañía han recordado que sus agentes "siempre reproducen una locución de protección de datos" y que nunca solicitan ni datos bancarios ni información sobre ocupación de viviendas.

"No llames a números de teléfono que te faciliten en llamadas o SMS sospechosos", han resaltado desde Aguas de Alicante, que ha instado a las personas usuarias a que cuando tengan dudas contacten con la empresa "solo por canales oficiales".