Ainia y ESIC impulsan una alianza para desarrollar acciones conjuntas de formación - AINIA

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) - Ainia y ESIC han firmado un convenio de colaboración para desarrollar actividades y actuaciones conjuntas en materia de formación para reforzar su voluntad de colaborar en iniciativas que acerquen conocimiento, capacitación y herramientas útiles al tejido empresarial, según ha informaod el centro tecnológico en un comunicado.

Al respecto, la directora general de Ainia, Cristina Del Campo, ha señalado que este acuerdo refuerza "la apuesta de Ainia por una formación conectada con los retos reales de las empresas y por la colaboración con entidades de referencia para seguir aportando valor al tejido empresarial".

Por su parte, el director del campus ESIC Comunidad Valenciana, Agustín Carrilero Castillo, ha destacado "la colaboración con Ainia, como centro tecnológico de referencia y motor de innovación para la industria, remarca la propuesta de valor de ESIC en la formación de directivos y profesionales". "Esta alianza nos permite integrar conocimiento altamente especializado y en nuestros programas, consolidando el compromiso con una formación alineada con las necesidades reales de la empresa", ha recalcado.

La colaboración entre ESIC y AINIA nace con un objetivo claro: promover propuestas formativas alineadas con los retos reales de las empresas. El acuerdo abre la puerta al desarrollo de actividades y actuaciones conjuntas que aporten valor a los profesionales y organizaciones vinculadas a ambas entidades.

Esta colaboración permitirá combinar la visión empresarial y académica de ESIC con la experiencia de AINIA en innovación, tecnología y transferencia de conocimiento a la industria, con especial énfasis en los sectores de referencia del centro tecnológico, como el agroalimentario, envases, químico o cosmético. El resultado será una oferta de acciones formativas más conectada con las necesidades actuales de competitividad, transformación y desarrollo del talento.

SUMA DE CAPACIDADES

Ainia incorpora a este acuerdo, la formación especializada entre sus principales líneas de actividad, junto con los proyectos de I+D+i, los servicios analíticos, la asistencia tecnológica y los servicios industriales. Por su parte, ESIC es una escuela de negocios con una amplia trayectoria en la formación de profesionales para la empresa y una reconocida dimensión internacional.

Con esta alianza, ambas entidades suman capacidades para acercar formación de calidad al entorno empresarial, favorecer la actualización de conocimientos y contribuir al desarrollo de perfiles preparados para afrontar los nuevos desafíos del mercado.