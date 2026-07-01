Air Nostrum lanza una promoción para conmemorar sus 25 años en Melilla con vuelos desde 16 euros para residentes

Archivo - Un avión de Air Nostrum. - GOBIERNO DE MELILLA - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, abre esta medianoche la promoción de vuelos en Melilla que comienzan en los 16 euros por ptrayecto para los residentes. La oferta la lanza la aerolínea para conmemorar los 25 años de actividad de la compañía en la ciudad autónoma ya que la operación comenzó el 2 de julio de 2001 con un vuelo entre Madrid y Melilla.

Según ha informado la aerolínea valenciana en un comunicado, las fechas para poder volar son desde el 21 de septiembre de 2026 al 18 de marzo de 2027. Las ofertas abarcan a las ocho rutas que cubre la compañía durante todo el año desde Melilla. La nueva promoción que esta madrugada lanzará Air Nostrum permitirá viajar entre Melilla y Sevilla, Granada, Almería y Málaga desde 46 euros por trayecto para los no residentes. Para los residentes es desde 16 euros.

En los vuelos que conectan Melilla con Madrid y Barcelona parten de los 78 euros; con Mallorca, la promoción comenzará en los 79 euros y 99 euros en el caso de Gran Canaria para los no residentes. En el caso de tener la condición de ciudadano de Melilla, el precio descenderá hasta los 24 euros por trayecto para Madrid y Barcelona, 25 euros para Mallorca y 30 euros para Gran Canaria. Los billetes promocionales estarán cargados a la venta a partir de las 00.00 horas del 2 de julio y se podrán adquirir en www.iberia.com y en agencias de viajes.

Además de la oferta en precios, al tratarse del aniversario de la compañía en Melilla, también se ha querido premiar a los clientes "más fieles", los de Iberia Club. Habrá dos formas de disfrutar de la promoción durante este mes de julio: los usuarios, por un lado, obtendrán doble puntuación en Avios en todos los viajes que hagan con origen o destino Melilla este mes de julio de 2026.

Además, en la redención de puntos, es decir comprar billetes a cuenta de Avios acumulados, los clientes de Iberia Club podrán redimirlos con un 25% de descuento durante todo julio.