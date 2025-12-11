Air Nostrum pone en marcha un nuevo Training Centre en Valencia para impulsar el empleo en el sector aeronáutico

Archivo - Despegue de un avión de Air Nostrum en una imagen de archivo. - AIR NOSTRUM - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum Engineering and Maintenance Operations (ANEM), el centro de Formación Profesional Xabec, y la consultora Airtech Levante han firmado un convenio de colaboración para crear en Valencia un Training Centre especializado en mantenimiento aeronáutico, con el objetivo de "dar respuesta a la escasez de profesionales en un sector estratégico y generar oportunidades de empleo para personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad".

La puesta en marcha de este proyecto se traduce en acoger el desarrollo de varias ediciones del Certificado de Profesionalidad de nivel I de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico durante los próximos años, ha concretado la aerolínea en un comunicado.

Con una formación de 400 horas, los alumnos recibirán, por parte del profesorado de Xabec, una preparación directamente alineada con las necesidades de la industria aeronáutica.

Para ANEM, el proyecto supone una vía directa para cubrir la creciente demanda de técnicos cualificados en su base de mantenimiento en el Aeropuerto de Valencia, garantizando a la vez que los contenidos formativos responden a las exigencias productivas reales.

Xabec aporta la experiencia académica y la orientación social del proyecto, mientras que Airtech se encarga del diseño y gestión técnica de las infraestructuras.

OPORTUNIDAD EN UN "SECTOR PUNTERO"

El director general de ANEM, Fermín Tirado, ha explicado que la apertura de la escuela de mantenimiento de aviación en Valencia "es un paso importante para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en profesionales del mantenimiento de aviación y contribuir al éxito de Air Nostrum en un sector puntero y en constante crecimiento".

"La formación está diseñada para proporcionar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para realizar tareas de mantenimiento de alta calidad y cumplir con los estándares más exigentes de la industria. Nuestros estudiantes tendrán acceso a instalaciones y equipos de última generación, así como a la orientación y el apoyo de profesionales experimentados de ANEM", ha añadido.

Este Training Centre sigue el modelo formativo que Xabec CFP desarrolla desde hace algunos años en colaboración con otras empresas en sectores especializados como el ferroviario o la soldadura.

"TOQUE SOCIAL"

El director del centro, Ignacio Ferrer, ha destacado que "este Training Center tiene un toque social que lo hace especial. Además de garantizar una formación profesional de primera calidad con equipamiento actualizado y docentes preparados por expertos del sector, va dirigido a colectivos vulnerables que podrán acceder a un empleo estable y de calidad en un sector muy atractivo. Cuenta con todos los elementos necesarios para el éxito: empleo, formación y colaboración empresa-centro educativo".

El Training Centre estará situado en Riba-roja de Túria, en el Polígono de la Reva, enclave estratégico y referente en el sector logístico. El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Nederval y a la colaboración de Joaquín Ivars Consultores Inmobiliarios.