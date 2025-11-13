Air Transat duplicará sus vuelos directos entre Canadá y València en la temporada de verano

Archivo - El Aeropuerto de Valencia estrena una nueva ruta directa con Montreal, Canadá - AENA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea canadiense Air Transat ha comunicado su decisión de duplicar la frecuencia de sus vuelos directos desde Montreal (Canadá) hasta la ciudad de València para la próxima temporada de verano, para "consolidar la conexión transatlántica" y reforzar este trayecto.

La ruta Montreal-València ha operado con una frecuencia semanal desde su inauguración, el 21 de junio, hasta el 4 de octubre. Se retomará nuevamente en febrero, según le ha trasladado la aerolínea a la Fundació Visit València, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación, Paula Llobet, ha asegurado que esta decisión responde al "buen comportamiento" que la línea ha presentado este año, mostrando una "sólida demanda" tanto por parte del mercado canadiense como de los viajeros valencianos interesados en descubrir los atractivos de Montreal y otras ciudades del país.

"La ampliación prevista permitirá ofrecer más opciones de viaje, mejorar la conectividad estival y favorecer el crecimiento sostenido de visitantes procedentes de Canadá, un mercado estratégico para València por su mayor capacidad de gasto y por su elevado interés en la cultura y la gastronomía", ha afirmado.

El consistorio ha detallado que este crecimiento se apoya también en el trabajo promocional desarrollado por la Fundació Visit València en este país, que ha contribuido a reforzar la notoriedad del destino y a estimular la demanda.

Entre las acciones más relevantes, han mencionado la campaña para captar turismo de reuniones puesta en marcha en diciembre de 2024, los programas de co-marketing desarrollados con Turisme Comunitat Valenciana, la compañía Air Transat y el medio La Presse, la campaña exterior en la red de transporte de Montreal, así como blog trips, viajes de prensa, campañas conjuntas con Turespaña en redes sociales y la participación en jornadas profesionales en Norteamérica.

A ello se suma la presencia de agentes y medios canadienses en los viajes de prensa y de familiarización celebrados en febrero de 2025, que contribuyeron a reforzar la relación del mercado con València.

De cara a 2026, la Fundació Visit València ha avanzado que mantendrá una "intensa actividad promocional con el objetivo de consolidar esta conexión aérea".