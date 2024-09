Aitana Mas celebra que "no hay rastro del cáncer" que padecía

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en Les Corts y exvicepresidenta de la Generalitat Aitana mas ha celebrado que "no hay rastro del cáncer" que padecía. "¡Respuesta completa! Eran las dos palabras que más deseaba escuchar en boca de mis médicos", ha enfatizado.

Así lo ha anunciado Mas en sus redes sociales, después de que el pasado 14 de abril anunciara que padecía cáncer. "Han analizado todo el que me quitaron a la operación y no hay rastro del cáncer. La quimio y yo lo hemos hecho polvo", ha destacado.

Mas ha señalado que lo "mucho" que ha sufrido ha valido la pena. "No solo son los efectos secundarios, son los días que no puedo jugar con ellos, que no los puedo coger, los nervios de la operación hasta tener el resultado. Es mi brazo que se ha quedado durmiendo para muchos años, es depender de los míos para muchas cosas. Ha sido durísimo pero lo hemos conseguido", ha recalcado.

Así, ha precisado que son "un equipo" tanto ella como su marido, familia y amigos que le han "hecho olvidar todo por momentos. "Al aprecio de tanta gente que os habéis preocupado y, como no, al personal sanitario y, en especial mi oncólogo, que me han cuidado y curado desde el cariño y la preocupación constante".

No obstante, ha precisado que "estas buenas noticias no quieren decir que haya acabado todo ya" y ha añadido que "todavía queda". "Pronto empezaré la radio, que será la que garantice que, si ha quedado algo que no hemos viste, quedo definitivamente fulminada. Y después, unos meses de tratamiento. Pero ya lo haré más tranquila", ha expresado.

"El 11 de abril recibí la peor noticia de mi vida: cáncer de mama en estadio 3. Y el 14 os dije que era muy joven y me iba curar. Hoy, 27 de septiembre, os digo que la esperanza siempre tiene que ser la última cosa que se pierda", ha concluido.