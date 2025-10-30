Albal instalará una escultura de "abrazos" en recuerdo a las víctimas y voluntarios de la dana

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Albal, afectada por la dana, instalará en el parque de San Carlos una escultura que simboliza a la localidad abrazando a otras figuras que representan a las víctimas, a los voluntarios, a los vecinos y a los cuerpos de seguridad del Estado que ayudaron en las riadas del 29 de octubre.

La escultura, que llevará grabado el lema 'Abraç als que partiren en la dana i als voluntaris que ajudaren a abraçar la vida', es obra de la artista albalenca Ana Bonora, que explicó este miércoles en un acto de homenaje celebrado en la localidad el prototipo que se instará "próximamente" en el parque, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El municipio conmemoró este miércoles el primer aniversario de la dana con dos actos. El primero fue un homenaje matutino en la plaza del Jardí, de carácter multitudinario, en el que participaron vecinos, asociaciones locales, comercios, voluntarios, la Policía Local, Guardia Civil, UME, Bomberos, Brigada y Protección Civil de Albal, junto a la corporación municipal del Ayuntamiento.

También estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, del Sindicato Unificado de Policía del Comité Provincial de Valencia y de Protección Civil de Balmaseda. Durante la ceremonia se guardaron tres minutos de silencio al son del tabal y la dolçaina. El acto concluyó con una ofrenda floral de crisantemos blancos y el encendido de cirios en memoria de las víctimas.

Por la tarde, en el parque de San Carlos, epicentro del reparto de ayuda durante la dana, el Ayuntamiento anunció la instalación de una escultura en homenaje a las víctimas y "en reconocimiento a los voluntarios que ayudaron al pueblo de Albal a levantarse".

El alcalde José Miguel Ferris transmitió un mensaje de "confianza y optimismo" a los vecinos, en el que destacó "la capacidad de superación y la unión" del pueblo de Albal frente a la adversidad. La escultura está formada por una figura central que simboliza al pueblo de Albal abrazando a otras figuras que representan a las víctimas, a los voluntarios, a los vecinos y a los cuerpos de seguridad del Estado.

"A todos los que se dejaron la piel para ayudarnos tras la barrancada", afirmó Bonora, en un acto que concluyó con un abrazo colectivo, a petición de la propia artista, "como símbolo de unión, recuerdo y esperanza compartida entre los vecinos de Albal".